Nem mindennapi dologra vállalkozott Rubint Rella

Rubint Rella idén már másodszor vállalkozott arra, hogy átszeli a Balatont SUP-pal, de ezúttal nem volt olyan könnyű, mint amilyenre számított.

Rubint Rella másodszorra szelte át a Balatont SUP-pal (Fotó: Szabolcs László / Hot! archívum)

Rubint Rella nem számolt az erős sodrással

„Idén is a Lidl képviseletében indultam, azt hittem sima lesz. Tavaly eléggé félvállról vettem, akkor könnyű volt, meg se kottyant. Belefért, hogy közben csobbantunk, fotózkodtunk, és egy óra alatt így is átértünk kényelmesen. Mikor kérdezték idén, hogy felkészültem-e, mondtam, hogy erre nem igazán kell készülni.

Aztán az első kilométer után szembesültem vele, hogy ez nem lesz ugyanaz az egyszerű menet. Nagy hullámok voltak, jobbról olyan erős sodrás érkezett, hogy bal oldalról folyamatos evezésre volt szükség. Nagyjából 3-4-et eveztünk bal oldalon, majd utána egyet a jobb oldalon. Próbáltam közel maradni a bójákhoz, de amint letettem az evezőt, hogy pihenjek egy kicsit, egyből elsodort az áramlat és sokat kellett visszafelé evezni. Pihenő nélkül 1 óra 44 perc alatt értünk be, és mi még időben indultunk reggel 9 körül, később még rosszabb lett a helyzet.

— számolt be az influenszer.

Rella lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a tó átúszása nem vonzza, mint mondja, az nem az ő sportja:

„A Balaton-átúszás jó kihívás, gondolkodom rajta, hogy egyszer teljesíteni kellene, de az az igazság, hogy nem igazán szeretek úszni, mert hamar elunom magam. Sokszor nyaralásokon próbálom rávenni magam, hogy az aznapi edzésem úszás legyen a medencében, de az sem szokott igazán működni, mert unalmasnak érzem. Meg a Balaton-átúszáson mindig attól félnék, hogy megsérülök, sokan úszunk nagyon közel egymáshoz, valahogy félek, hogy megrúgnak véletlenül. Én hétköznapokon nem szoktam úszni, teljesen más sportokat űzök, így ez nem áll hozzám közel.”

Három évre költöznek Lengyelországba férjével

Rubint Rella férje a Ruch Chorzów lengyel futball csapatban játszik, és a csapat meghosszabbította Novothny Soma szerződését, így a sztárpárra egy néhány hónapos kint tartózkodás után most újabb három év vár. Rella elmesélte, hogy nagyjából már be is rendezkedtek kint: