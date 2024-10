Erről eddig kevesen tudtak: meglepő dolog derült ki a királyi családról

III. Károly király légi utazására számos szabály és protokoll vonatkozik. De egy dolog miatt nem kell aggódnia, hogy az útlevelét otthon felejti.

Fontos utazási szabályok vonatkoznak a király család tagjaira, így Katalinra és Vilmosra is Fotó: AFP

Az uralkodónak gyakran kell repülnie hivatalos látogatásokra - ő és Kamilla ebben a hónapban Ausztráliába és Szamoára mennek. Ám amíg a királynénak kéznél kellett legyen az úti okmányainak, addig Károly szabadon utazhat nélkülük is. A királyi család honlapja szerint, amelyet II. Erzsébet királynő halála után még nem frissítettek teljes egészében, a brit uralkodónak egyszerű okból nincs szüksége útlevélre - az okmányokat az ő nevében állítják ki.

Amikor a királynő a tengerentúlra utazik, nincs szüksége brit útlevélre. Mivel a brit útlevelet Őfelsége nevében állítják ki, a királynőnek nem szükséges, hogy rendelkezzen ilyennel. A királyi család minden más tagja, köztük az edinburghi herceg [akkor Fülöp herceg] és a walesi herceg [akkor Károly herceg] útlevéllel rendelkezik

- olvasható az oldalon.

Ám koránt sem ez az egyetlen utazási szabály, amelyet a királyi család fejére vonatkozik. Édesanyjához hasonlóan Károly király is mindig magánál tart egy vérkészletet és egy orvost. 2016-ban a Telegraph's Gordon Rayner arról számolt be, hogy a néhai uralkodó is a Királyi Haditengerészet orvosa mellett utazott, aki a helyi kórházakkal kapcsolatos információk után kutatott, valahányszor világkörüli útra indult.

„Azokban az országokban, ahol a megbízható vérellátás kérdéses, a királynő és a walesi herceg is saját vérkészlettel utazik, amely mindenhová a konvojukban követi őket” - jegyezte meg a lap, amely hozzáteszi, hogy az orvos sosincs pár lépéssel messzebb az uralkodótól.

A trónörökösök nem repülhetnek együtt

Van egy másik fontos utazási előírás is, amelyet a királyi család, valamint a trónöröklés biztosítása érdekében hoztak. Ez nem más, minthogy a trónörökösök nem repülhetnek együtt, ezzel is elkerülve azt, hogyha egy katasztrofális repülőgép-szerencsétlenség történne - számol be a Mirror.