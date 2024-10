Hunyadi: világpremier Cannes-ban

Cannes, 2024. október 23. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Beta Film és a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával létrejött Hunyadi (Rise of the Raven), a filmes, televíziós és streaming szakma legnagyobb tartalomgyártói és vásárlói előtt mutatták be a hamarosan megjelenő sorozat első részét. A MIPCOM a szórakoztatóipar egy meghatározó eseménye, és ez az első alkalom, hogy az eddigi legnagyszabásúbb magyar televíziós produkciót mélyen megismerhesse a szakmai közvélemény.

Fotó: BRUNO BEBERT

A müncheni Beta Film, az iparág meghatározó szereplőinek egyike jelentős erőket mozgatott meg a nemzetközi piacon Rise of the Raven címen futó sorozat promótálására, és Koby Gal Raday, aki a Beta Film részéről társproducerként a kezdetektől fogva végigkíséri projekt minden folyamatát azt nyilatkozata:

„Nagy örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy tegnap a MIPCOM-on sikeresen megtarthattuk a Hunyadi világpremierjét. Hihetetlen élmény volt, hogy a tehetséges színészgárdánkkal és stábunkkal együtt nézhettük végig e különleges sorozat nyitóepizódját az ikonikus Grand Auditorium teremben, teltház előtt. Ez volt a tökéletes színpad arra, hogy a Rise of the Raven erejét és varázsát a világ közönsége elé tárjuk.”

Fotó: BRUNO BEBERT

Robert Lantos, a Hunyadi vezető producere a vetítésen elmondta, „a téma a világtörténelem legnagyobb elmeséletlen története, hiszen a 15. század óta Hunyadi és katonái nándorfehérvári diadala tiszteletére szólnak délbe a harangok. Kongó hangjukat mindenki hallja, de a történetet a világban szinte senki nem ismeri. Azért hoztuk létre ezt a sorozatot, hogy ez megváltozzon”. A vezető producer mellett álltak a Fesztiválpalota lépcsőjén a sorozat magyar és nemzetközi producerei, köztük Krskó Tibor, dr Hazai Kinga és Hazai Cecília executive produerek, valamint Oliver Auspitz, Andreas Kamm és Ari Lantos.

A világpremieren részt vett a Hunyadi Jánost alakító, Kádár L. Gellért, Rujder Vivien, aki Hunyadi feleségét, Erzsébetet játssza, valamint Törőcsik Franciska, aki Hunyadi első szerelmét, Brankovics Marát kelti életre. A szereplők közül a vörös szőnyegen vonult még fel Hermányi Mariann, Fekete Ernő, Elena Rusconi és Thomas Trabacchi. A sorozat mind a négy rendezője is jelen volt: az első részt jegyző Robert Dornhelm mellett találkozott a nemzetközi szakmai közösséggel, Nagypál Orsi, Szász Attila, valamint a showrunner Lengyel Balázs, aki így foglalta össze a Cannes-i élményt: "Tegnap telt ház előtt mutathattuk be a Hunyadi első epizódját a MIPCOM szakmai közönségének. Ez különösen fontos pillanat számunkra, mert ezeken a szakembereken keresztül juthat el ez az ízig-vérig magyar történet világ legtávolabbi tv képernyőire is."