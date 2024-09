„Nagyon remélem, hogy hamarosan kisebb méretre válthatok" - Kulcsár Edina feszes ruhában mutatta meg szülés utáni alakját

Kulcsár Edina 4 gyönyörű gyermek édesanyja, az apróságokat pedig nem is szerethetné jobban. Most azt is megmutatta a sztármami, hogy bár sosem unatkozik, mégis talál időt arra, amire szeretne.

Fotó: SZL

Szerintem 2 féle ember létezik. Aki a kifogásokat keresi és aki mindent képes megoldani. Én mindig is nagyon törekedtem arra, hogy az utóbbi csoportot erősítem

- kezdte friss posztját Kulcsár Edina, aki a videón a friss levegőn tol két babakocsit, közben pedig néhány tornagyakorlatot is elvégez.

Lehet, hogy nem edzős ruhában vagyok, hiszen nem is edzeni indultam, csak egy ,,hogy altatok egyszerre 2 gyereket a levegőn” típusú videót szerettem volna készíteni, de aztán ihletet kaptam. És a farmerra is büszke vagyok, mert hosszú idő után most van rajtam először és nagyon remélem, hogy hamarosan kisebb méretre válthatok.

Bár Edina szeretne egy kicsit fogyni, a kommentelők biztosították róla, így is nagyon csinos.

Csodálatos, gyönyörű és 4 pici gyerek mellett próbál kicsit még mozogni is. Abszolút respect! Üdv, egy 3 gyerekes anyuka

- írta neki valaki.

Csinos vagy es kitartó! Legyél büszke magadra

- értett egyet egy másik kommentelő.

Az Edináról készült videót ide kattintva nézheted meg.