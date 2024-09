Ma lenne 76 éves Olivia Newton-John: így alakult az élete – Galéria

Olivia Newton-John sajnos 2022 augusztusa óta már nincs közöttünk, de emlékét számos rajongó és kolléga őrzi. A gyönyörű színésznőre a Grease című film által figyelt fel a világ és azonnal belopta magát az emberek szívébe. Emellett azonban elképesztően tehetséges és nagyon sikeres énekesnő is volt, akinek dalait ma is generációk ismeri. A 76. születésnapja alkalmából most összegyűjtöttünk néhány érdekességet az életéből.

76 éves lenne a Grease sztárja, Olivia Newton-John Fotó: MPP/Bestimage/Northfoto

Olivia még jó néhány évvel a Grease előtt, mindössze 15 évesen kezdte énekesnői pályafutását. A tehetségét nagyon hamar felismerték, így sorra jelentek meg dalai, amik mind szép sikereket értek el és 1973-ban Grammy-díjat is nyert. 25 évesen, 1974-ben pedig már az Egyesült Királyságot képviselhette az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a negyedik helyet sikerült megszereznie. A siker ellenére a dalválasztás nem volt a legjobb, ugyanis később bevallotta nem igazán kedvelte a választott számot. Persze a siker így sem maradt el, ugyanis még abban az évben, 1974-ben megnyerte a második és harmadik Grammy-díját, amit 1982-ben egy negyedik is követett.

Olivia Newton-John férje összetört

A világsztárnak a színészeten és a zenén kívül két nagy szerelme volt, az első férje Matt Lattanzi, akivel 11 évig voltak házasok és John Easterling, aki haláláig mellette volt. Oliviának az első házasságából egy gyermeke született, Chloe Lattanzi, aki édesanyja nyomdokaiba lépve ma énekesnőként tevékenykedik. A színésznő második nagy szerelme, az amerikai üzletember John Easterling 2008-ban fogadott örök hűséget neki, amit be is tartott és a betegsége alatt is, haláláig kitartott mellette. Olivia Newton-John halála természetesen nemcsak a világot, de férjét is nagyon megrázta, ami után szívszorítóan nyilatkozott, és elárulta, biztos benne, hogy ilyen szerelem egyszer van egy ember életében szerinte. Ezt az is bizonyítja, hogy amellett, hogy máig egyedül van, a közösségi oldalairól is teljesen eltűnt, utolsó fotója is szerelmének állít emléket.