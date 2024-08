Turbékol a szerelmespár: forró csókot váltott Palvin Barbi és férje

A leghíresebb hazai szépség kapcsolatáról szóló hírek az utóbbi időben aggodalomra adtak okot, amiért keveset posztolt férjéről. A rajongók azonnal találgatásokba kezdtek, vajon válságba kerül-e Palvin Barbi házassága. A modell nemrég közös képpel tudatta, hogy kettesben utaznak el férjével, a Sprouse házaspár tehát köszöni szépen, jól van.

A magyar modell most egy újabb közös fotót osztott meg Instagramján, ezen a szerelmespár épp forró csókot vált. Sprouse-nak most jelent meg a The Duel című filmje, ennek kapcsán osztotta meg bejegyzését Barbi.

Ma van a nagy nap! @theduelmovie végre kint a mozikban! Annyira büszke vagyok @dylansprouse-ra és az egész stábra! Annyi szeretetet fektettek ebbe a filmbe, és látszik is rajta. Ha van humorérzéked és szereted a filmeket, menj és nézd meg!

– írta Barbi a kép mellé.