Hétköznapi hős: Szily Nóra nehéz, de megható dologra szánta rá magát

Szily Nóra Budapesttől nem messze egy kedves kis falucskában él, ahol bizony nem minden portán élnek jómódban az emberek. Az újságírónő a munkája miatt az átlagnál több ruhát birtokol, hiszen egy héten akár többször is meg kell jelennie fontos eseményeken. Nóra a napokban úgy döntött, hogy szanálásba kezd. A szívének nehéz feladat ez, hiszen az immár öt éve elhunyt édesanyjának a ruhatárától sem tudott eddig megválni, így pedig most újra minden darabot a kezébe kell vennie…

Szily Nóra remek kezdeményezért talált ki Fotó: Mediaworks-archív

Ne vesszen kárba

Szily Nórának természetesen eszébe sem jutott, hogy a kukába dobja a kedvenc darabokat, inkább azt találta ki, hogy odaadja azoknak, akiknek örömet tud okozni velük. Az újságírónő ezekkel a szavakkal számolt be a kezdeményezéséről:

„Kedveseim, szerintem kiötöltem valami jót, legalábbis én úgy hiszem. Éppen lomtalanításra IS készülök. Sok ruha maradt anyukámtól, már rossz érzés 5 év elteltével nézni... persze, néhányat megtartunk, de sok olyan van a sajátjaim között is, amik nem jók már rám, vagy már régóta nem hordom. Kezdjenek új életet valakiknél. Hát, kiraktam így őket, mert tudom, hogy a falucskámban jó páran élnek nehéz körülmények között is, és sokan sétálnak erre. A reggeli adagot már elvitték. És nekem olyan örömöt okoz. Persze viszek majd zsákban is rászorulóknak, de most így apránként is szeretnék meglepetést okozni valakiknek. Esetleg lehet ragadós az ötlet…”

Nóra reméli, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéséhez Fotó: Czerkl Gábor

Viszik mint a cukrot

Nóra beszámolója szerint az első darabok már meg is találták az új gazdájukat, az új tulajdonosok pedig nagyon rendesek, mert eddig minden vállfát vissza adtak, így hamarosan újabb darabok kerülnek a kerítésre.

A minap már harmadjára töltöttem újra elvihető ruhákkal a kerítést. Azt vettem észre, hogy egy ember egy dolgot visz csak el, nincs az, hogy valaki bezsákozna mindent és szerintem ebben ez a csodás

– kezdte Szily Nóra a Metropolnak, aki csak a vállfát kéri vissza, hogy tudjon még több ruhát kiakasztani.

Lomtalanításra készülök és beugrott ez az ötlet, és ahogy látom be is vált. Az általam már nem használt, de még használható ruhákat és tárgyakat adom át olyan embereknek, akik rászorulnak

– jegyezte meg az újságírónő, aki nem csak a saját ruháit adta át.