Gyász: meghalt a Szerelmünk lapjai főszereplője

94 éves korában, kaliforniai otthonában elhunyt Gena Rowlands amerikai filmszínésznő, aki férje, John Cassavetes számos filmjének múzsája és sztárja volt. A gyászhírt szerdán a színésznő fia, Nick Cassavetes osztotta meg.

Fotó: Northfoto

Rowlands Alzheimer-kórban szenvedett. Rowlands és John Cassavetes film- és színművészeti tanulmányaik alatt ismerkedtek meg, és hamarosan össze is házasodtak. A magas, szőke színésznő négy évtized alatt tíz alkotást forgatott filmrendező férjével, köztük a Minnie és Moskowitz (1971), a Premier (1979) és a Szeretetáradat (1984) című filmeket. Az Egy hatás alatt álló nő, a Glória és az Arcok című filmjeikkel halhatatlan portrékat rajzoltak a hétköznapok hőseiről.

Az Egy hatás alatt álló nő és a Glória című filmben nyújtott alakításaiért Oscar-díjra jelölték. A színésznő pályafutását több Emmy-díjjal és két Golden Globe-díjjal is elismerték, emellett 2016-ban tiszteletbeli Oscar-díjjal tüntették ki.

A Szerelmünk lapjai című filmmel, amelyet fia rendezett, egy új generációnak mutatkozott be. A filmben olyan nőt alakított, aki emlékeit elveszítve már a múltban él, és egykori szerelme történetét éli át újra. Pályája utolsó szakaszában Rowlands számos televíziós szerepet is alakított, egyebek között a The Skeleton Key, a Monk és a Gyilkos számok című detektívsorozatban. Utoljára 2014-ben szerepelt a filmvásznon – írja az MTI.