Hoppá! Külföldi sorozatban kapott szerepet Gömöri András Máté

Gömöri András Mátét az Operettszínház sztárjaként ismerhette meg a közönség aztán inkább testépítő karrierjét helyezte fókuszba. Most pedig Torontóban tért vissza az alapokhoz – színészetet tanul, ráadásul a filmiparban képzeli el a jövőjét. De hogy fér össze a testépítés a színészettel?

Gömöri András Máté mindig is a színészet mellett foglalkozott testépítéssel Fotó: Metropol

Testépítő karrierje lehet a titkos fegyvere

A színész közösségi oldalán válaszolta meg rajongói kérdéseit. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, mennyiben akadályozza testépítő karrierje a színészetben. Máté elmondta, hogy pont az ellentétje igaz. Nemhogy gátolnák izmai a karrierjében, hanem olyan extrát adhatnak neki, amivel kiemelkedhet a vetélytársai közül. Ráadásul ő naturál testépítő, ami miatt sosem lesz olyan óriási, ami akadály lehetne bármiben.

„Naturál testépítőként nem leszek, és nem vagyok olyan extrém óriási, hogy ez nagyon sok mindenben korlátozna, ráadásul nagyjából egy 20-25 kg-os kereten belül tudom változtatni a testsúlyomat azok alapján, hogy éppen mire van szükség, vagy mire kell felkészülnöm egy szerep kedvéért. Azon kívül pedig amennyi kaput becsuk az, hogy nagyobb darab vagyok, vagy ilyen 100 kg fölötti formában vagyok, legalább annyit biztosít is a számomra. Ezt az egyik professzorom úgy hívja, hogy ezek ilyen szuperképességek, amikre építeni kell, és amikkel számolni kell. Úgyhogy ettől nem tartok.”

Mi az a naturál testépítés? Ez egy olyan izomépítő módszer, amely kizárólag természetes módszereken alapul, azaz teljesen kizárja a szintetikus szteroidokat és bármilyen illegális szerek használatát. Főként az egészséges étrendre fókuszál, hangsúlyt fektet a rendszeres és helyes edzésre, valamint ugyanilyen fontosnak számít a regeneráció és a pihenés is.

Gömöri András Máté szuperhős szeretne lenni

A testépítő arra is válaszolt, hogy hogy áll most a színészi karrierje. Ahhoz képest, hogy jelenleg tanuló, már most kap kisebb szerepeket. Ráadásul azt is megosztotta, hogy mi jelenleg a szerepálma. Az egyik kedvenc sorozatában, a Boys-ban, azaz a Fiúkban játszana, ami egy amerikai, képregényen alapuló szarkasztikus szuperhősös sorozat.