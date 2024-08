A nem kívánatos András herceget eldughatják egy vidéki kúriába

András herceg már nem számít a királyi család dolgozó tagjának, kizárólag a vérkapcsolat köti még őt a családhoz. A munkájától és rangjától ugyanis megfosztotta a saját bátyja, Károly király, miután több botrányt is okozott azzal, hogy kiderült, hogy jó viszonyt ápolt az elítélt szexuális ragadozóval Jeffrey Epsteinnel, majd erről többször is hazudott a nyomozó hatóságoknak, míg végül kiderült az igazság. A király testvére eddig egy fényűző palotán osztozott exfeleségével Sarah Fergusonnal, azonban nemrég az uralkodó felszólította a testvérét, hogy hagyja el a Royal Lodge-ot és költözzön kisebb házba, amelynek olcsóbb a fenntartása. Erre azért is van szükség, mert jelenleg annak ellenére, hogy nem aktív dolgozó András herceg, évente több millió fontba kerül a család számára az életmódja és a házának fenntartása.

Pár éve még nagy és boldog volt a királyi család, most a fele Amerikában lakik, a hazaiak közül pedig többen rákos megbetegedéssel küzdenek, András herceg pedig nem kívánatos személlyé vált /Fotó: Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

Bár kezdetben egy hasonlóan fényűző, bár lényegesen kisebb ingatlant adott volna Károly a testvérének, a korábbi sussexi házaspár villáját, a Frogmore Cottage-et, ezt a tékozló herceg visszautasította. Ekkor még lehet, úgy gondolta, hogy van remény rá, hogy megtartsa jelenlegi otthonát, de erre egyre kevesebb az esély, ugyanis Károly felgyorsította a kiköltöztetési folyamatokat – számolt be róla a DailyStar. A lap a királyi család szakértőjét és egy vezető ingatlanpiaci cég vezetőjét, Ronn Torossiant kérdezte meg róla, hogy milyen lehetőségei lehetnek most András hercegnek.

A pénzügyi tanácsadó és ingatlanguru Ronn Torossian átböngészte a királyi család ingatlanjainak listáját, és megtalálta, hogy szerinte melyik ház lenne a legalkalmasabb a botrányherceg számára.

András herceg számára valószínűleg a legmegfelelőbb hely a Wood farm lenne, a Sandringham Estate-en, mert ott elszigetelve élhetne, és távol tarthatnák őt a nyilvánosság kíváncsi tekintete elől

– árulta el a szakember. Vélhetőleg a királyi család is egyetért azzal, hogy az újságírók szeme elől András herceget egy vidéki kúriába kell elszállásolni.