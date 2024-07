Tilla alaposan meglepte énektudásával a Megasztár zsűrijét

Tilla a Megasztár kezdete óta jelen van a műsor életében, bár női kollégái és a zsűritagok is többször cserélődtek, ő állandó műsorvezetőként oszlopos tagja maradt a tehetségkutatónak. Nem meglepő tehát, hogy az újrainduló évadban is őt láthatjuk majd.

Tilla neve összefonódott a Megasztárral (Fotó: Móricz István)

Tilla kipróbálta azt, amit a jelentkezők

Till Attila sokszor oszt meg tartalmakat a saját életéről és kulisszatitkokat a forgatásokról. Ezúttal az új zsűritagokról készített egy rövid videót: láthatjuk, amint Rúzsa Magdi, Papp Szabi, Marsalkó Dávid, Marics Peti és Caramel már a helyükön ülnek és kíváncsi lelkesedéssel várják, hogy érkezzenek a tehetségek. Tilla egy hirtelen gondolattól vezérelve elképzelte, hogy milyen lehet a kör közepén állva megmutatni egy produkciót, majd kivonult a pódiumra.

Uramatyám, elképzelem, hogy oda kell bemennem, azért lehet, hogy kicsit félnék

– mondja, majd helyet foglal a mikrofonnál. A slusszpoén csak ekkor jön, hiszen egy trükkös vágással a ‘Stand by me’ című szám egyik modern feldolgozását hallhatjuk hirtelen, ami nyilván csak poén, nem Tilla énekli. Mindenesetre most már elmondhatja magáról, hogy kipróbálta magát a versenyzők helyén is.

Rajong feleségéért

Tilla nemrég a TV2 új videó podcast-jében vendégeskedett Ramónánál, ahol őszintén beszélt többek között korábbi alkohol problémáiról és arról, hogy mennyire imádja gyermekei édesanyját már az első pillanattól kezdve.

„Egy ember, aki elkötelezte magát a művészet mellett, és ebbe semmi más komoly nem fér bele, de nem is kell, hiszen minek, minden csak akadály. Ezt a csodálatos tervet írta felül az élet Krisztával, akibe annyira beleszerettem, hogy valami egészen más indult el! Még azt sem fogtam fel rendesen, hogy annyira szeretem, hogy elveszem feleségül, annyira könnyedén történt”