Palya Bea kitálalt magánélete legféltettebb titkairól - Videó

Palya Bea válását követően újra rátalált a szerelem. Mikor még szingli volt, készített egy szerződés tervezetet, majd amikor megismerkedett párjával, már együtt vetették papírral az elképzeléseiket.

Palya Bea már kapcsolata előtt tudta, mit akar egy férfitől (Fotó: Bencsik Ádám)

De hogy pontosan mi is áll ebben a bizonyos „dokumentumban”, az énekesnő most a Mokka nézőit is beavatta a részletekbe.

„Az a legfontosabb, hogy ki tudjuk mondani, igazából mit akarok én ettől a pasitól” – kezdte az énekesnő. „Nekem ez egy egyéves folyamat volt, egyébként egyedül kötöttem magammal."

Volt egy előszerződés tervezetem, az arról szólt, hogy én mivé akarok válni egy adott férfi mellett.

„És én úgy profiloztam őt, meg a jövőbeli magamat, hogy nem is ismertem még a páromat. És ez a legjobb. Kicsit szóltam a jövőnek, hogy ilyen nővé akarok válni. Nem egyszerű folyamat” – ismerte el Bea, majd a szerződés részleteiről is mesélt.

„Leírtam azt, hogy ketten is ugyanolyan jó, mint egyedül. Én imádok egyedül lenni, annyi önismereti munkát végeztem, hogy már önmagam legjobb társasága vagyok. De akkor jött ő, és megkérdezte, miért nem azt írod, hogy ketten jobb, mint egyedül? Elgondolkodtam. Innen volt az első pont, amit erre át is írtam” – mondta mosolyogva, majd folytatta. „Leírtam azt is, hogy szabad maradhatok mellette, és ez mit is jelent."

Kimondhatom azt, amit érzek és gondolok.

„Szó esik a vagyonról, a pénzről, a szexről, arról, hogyan kommunikálunk egymással. El kell mondani azt, ami van” – hangsúlyozta.

Bea nem akar tabukat a kapcsolatában (Fotó: Szalay Károly)

Zenéjével gyógyít

Bea azt is elárulta, tabuktól mentes kapcsolatban élnek. Valljuk be, ez ha nem is ritka számban megy, de csak kevesen mertnek mindenről beszélni. Ezt gondolja az énekesnő is, aki saját tapasztalatait másokkal is szívesen megosztja, például olyan eszközökkel, mint a párkapcsolati szerződés, mesélte, majd hozzátette, megérett már erre, és 48 évesen újra szerelmes.

„Az életkorral nem feltétlenül jár együtt az érés. Ez egy misztikum. Inkább a munkával jár együtt, vagy hogy tapasztalatokat szerzek egy válás, egy szülés következtében. Van egy csomó gyógyulási lehetőség, én például a dalokkal tudom ezt megfogni” – árulta el Bea, aki a zenéjével gyógyít, hiszen amit megélt az életben, a párkapcsolatokban, az a dalaiban mind megtalálható, ezáltal pedig sokak tanulhatnak belőle.