Így teltek el az évtizedek: ma 77 éves Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ma lett 77 éves, de úgy tűnik esze ágában sincs visszavonulni. Bár márciusban szívműtéten esett át, mert pacemakert kapott, ami miatt egy időre pihenni kényszerült, de épp a hónap elején jelent meg újra a nyilvánosság előtt és úgy tűnik, remekül van. A színészlegenda születésnapja alkalmából fotókon mutatjuk meg, hogy mi minden történt vele az elmúlt 40 év alatt, bár ez szinte lehetetlen.

Arnold Schwarzenegger ma ünnepli 77. születésnapját (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A színész 1984-ben robbant be a köztudatba az első Terminátor - A halálosztó filmmel, amivel szinte azonnal világhírre tett szert. Bár korábban testépítőként is nagyon sikeres volt, végül a mozivásznon találta meg leginkább a helyét rajongói legnagyobb örömére. A Terminátor folytatásain kívül persze számos más ismert filmben is játszott, de neve egyértelműen ezzel a sorozattal forrt össze. A magánélete is hasonlóan meseszerűen alakult, 1986-ban feleségül vette Maria Shrivert, akivel négy gyermekük is született, két lány és két fiú, akik mind nagyon jó viszonyban vannak édesapjukkal. A pár ugyan végül 35 év után 2021-ben elvált, de máig szeretettel beszélnek egymásról.

Arnold Schwarzenegger politikai karrierbe is belevágott

A híres színész a 2000-es évek elején a politikai karrier felé kezdett kacsintgatni és végül 2003-ban meg is választották Kalifornia állam kormányzójának. Bár kezdetben nagy volt az öröm és a rajongók imádták, de később sorozatosan jöttek az egyre nagyobb problémák, amik miatt végül 2011-ben lemondott tisztségéről és visszatért ahhoz, amihez igazán ért, a filmezéshez.