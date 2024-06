Váczi Gergő lánya elballagott: “Ijesztően pörögnek az évek”

Váczi Gergő nem éli meg rosszul az idő múlását, mint mondja, ez a dolgok természetes velejárója. A Mokka és a Tények műsorvezetője jó viszonyban van tinédzser lányával.

Váczi Gergő idősebbik lánya, Dóri a nyolcadikos ballagáson (Forrás: Váczi Gergő)

A szülőknek nehezebb volt

Gergő bevallotta, hogy számukra mérföldkő volt a ballagás:

Azt hiszem, minket a feleségemmel komolyabban érintett a dolog. Dóri inkább kamaszos nyugalommal volt jelen, mi azért többször meghatódtunk. Nyilván az ilyen alkalmakkor érzékeljük leginkább az idő súlyát. Közhelyes, de tényleg szinte most ballagott el az oviból, most pedig gimnáziumba megy. Dóri várta már az év végét, de van ebben egy várakozással teli öröm is, hiszen iskolát vált, nagy lépés előtt áll.

Gergő lapunknak adott interjújában elárulta, hogy nagyon figyelnek rá, hogy ne olyan szülők legyenek, akik alig töltenek időt a gyerekeikkel.

„Sokat szoktunk beszélgetni, jó a kapcsolatunk. Dórinak is biztos vannak titkai, mindenkinek vannak, ezzel nincs is baj, de elmond nekem is bizalmas dolgokat. A kamaszkor nehézségeit sokszor a feleségemmel jobban meg tudja megbeszélni, bizonyos kérdésekben Kriszti jobb tanácsokat is tud adni neki, mint én. Ennek ellenére bizalmas a kapcsolatunk.”

Összetart a család

Gergő elmesélte, hogy a nyarat együtt tervezik, sok a közös program. „Szerencsére még nincsenek nagy igények távollétek szempontjából, bár már szoktak barátnők jönni hozzánk és Dóri is eljárkál sokat, de egyelőre még mi vagyunk az origó. Augusztusban megyünk majd nyaralni, illetve lesznek kirándulós kiruccanások is, nem merült fel, hogy ezeket külön töltsük.

Szeptembertől pedig indul a pörgés, jó is lesz egy picit rápihenni, hiszen folytatódik a Magellán, ahol műsorvezetői, riporteri és produceri munkák is várnak rám.

-árulta el Gergő.