Nagyon cuki: így nézett ki Szoboszlai Dominik kisfiúként – Videó

Hazánk büszkesége, Szoboszlai Dominik nem csupán a Liverpool FC megbecsült és nagy sikerű tagja, hanem a magyar válogatott kapitánya is, ráadásul éppen hatalmas megmérettetésre készül a csapattal, hiszen Magyarország szombat délután Svájc ellen játszik az Eb-n – az egész ország figyelni fogja a meccset.

Szoboszlai Dominik / Fotó: Michael Regan / Getty Images

Szoboszlai Dominik az utóbbi időben igazi ikon lett, egy példakép, aki sokak kedvence szerte a világon. Nem csupán azért imádják őt, mert roppant tehetséges focista, hanem azért is, mert piszok jóképű. Amikor beszólnak neki, akkor is legtöbbször azt mondják a rosszakarói, hogy menjen el modellnek – minden bizonnyal ott is sikeres karriert tudna felépíteni magának.

Kikerült az internetre egy videó, amiben láthatjuk, hogyan lett Szoboszlai Dominik egy cuki kisfiúból a világ egyik legismertebb focistája – nagyon érdekes látni, hogyan változnak a vonásai az évek, évtizedek alatt.

Akit érdekel a Szoboszlai Dominik egyik rajongói oldala által feltöltött felvétel, az alább megtekintheti: