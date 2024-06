Féltékeny Szoboszlaiékra a válogatott csapattárs szerelme

Valósággal áradozott Callum Styles egy angol fociblogon a magyar labdarúgó-válogatottnál uralkodó hangulatról, a szurkolóink lelkesedéséről, Marco Rossi szövetségi kapitányról és főleg a csapat vezéréről Szoboszlai Dominikről. Az anyai nagymamája származása révén magyar válogatottá lett 24 éves angol középpályás szavaiból csak úgy süt, mennyire szeret edzeni és játszani az Európa-bajnokságra készülő Rossi-csapatban.

Styles egyik legnagyobb élménye Anglia 4-0-s legyőzése volt Wolverhamptonban - most következhet az Eb! Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

– Ez az örökségem, ez a DNS-em, annyira különleges számomra Magyarországért játszani. Hihetetlen érzés – mondta például Styles, akit rögtön az első magyarországi látogatásától lenyűgözött a barátságos fogadtatás. Hát még Szoboszlai!

– Ő egy szupersztár. Ég benne a tűz. Úgy érzem, mintha az energiája és a szenvedélye átáramolna mindannyiunkba, és ezért nagyon nehéz legyőzni minket. Annyira jó ilyen kaliberű focistával játszani! A legmagasabb szintre akarok eljutni, és ő a legmagasabb szinten játszik. Csúcs vele és a hozzá hasonló játékosok ellen is szerepelni – mondta a Liverpool magyar középpályásáról, majd azt is lelkesen sorolta, hogy a válogatott tagjaival a szabadidejükben is milyen jól megértik egymást, remek hangulatban, pazar közös programokat szerveznek (az első magyar szavakat például a biliádasztalnál tanulta meg a csapattársaktól).

Évődve meg is jegyezte a beszélgetéskor jelenlévő kedvese, Lily:

Őszintén szólva nem hiszem, hogy egyáltalán haza akar jönni olyankor, ha a táborukba megy. Abszolút imádja!

– mondta mosolyogva Lily, aki három éve még Callummal és barátaikkal egy manchesteri kerthelyiségben szurkolt Angliának az olaszok elleni vesztes (1-1, tizenegyesekkel 23) Eb-döntőn.

A Manchester United-, Wayne Rooney- és Cristiano Ronaldo-rajongó Styles a következő évben kapott meghívót Rossitól a magyar válogatottba.