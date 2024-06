„Én, mint két fiú édesapja, határozottan visszautasítom” – Hajdú Péter a kötelező sorskatonaságról

Hajdú Péter magánemberként és édesapaként is a háború elkerülésére szavaz, mint mondja: a béke mellett van, fiaira való tekintettel pedig határozottan elutasítja a kötelező sorkatonaság visszaállítását.

Hajdú Péter elítéli az EU háborúpárti törekvéseit (Fotó: Móricz István)

Hajdú Péter a sorkatonaságról vallott

„2004-ben, amikor eltörölték Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálatot, akkor az egész ország egy emberként lélegzett fel” – idézte fel a Bors kérdésére a tévés szakember, aki megrökönyödve áll Brüsszel háborúpárti retorikája előtt.

„Most döbbenten hallom az egyre élesebb hangokat az Unión belülről, hogy vissza kellene állítani a sorkatonaságot.

Én, mint két fiú édesapja, ezt határozottan visszautasítom

– szögezte le Hajdú Péter, akinek az előző házasságából két gyermeke született, 2009-ben Noémi, 2010-ben Dávid, jelenlegi kapcsolatából pedig 2022-ben született kisfia, Dominik. Rájuk is gondol, amikor kijelenti: elítéli a háborút, és fegyverkezés helyett a diplomáciai megoldást támogatná. Úgy véli, ezzel nincs egyedül, sőt, a többség nevében beszélve leszögezte:

„Én a béke mellett vagyok, azt gondolom, hogy a józan többség a béke pártján áll. Élvezzük a szabadságot, a békét és gyönyörködjünk gyermekeinkben!” – kívánta honfitársainak a műsorvezető.

„Miért is harcoljanak magyar fiatalok egy idegen országért?”

Hajdú Péterrel egyetértésben beszélt a napokban Nagy Feró is. A népszerű rocker szintén gyermekeiért és a magyar fiatalokért aggódik.

„Az én fiaim soha nem kaptak katonai kiképzést. De ha kaptak volna, sem gondolkodnék egy percet sem, csípőből mondanám és mondom is, hogy sem az orosz–ukrán, sem pedig bármely más konfliktus, nem a mi, nem az ő háborújuk. Miért is harcoljanak magyar fiatalok egy idegen országért? A II. világháborúban végigpusztították Magyarországot… Nem akarom, hogy magyar fiatalok áldozzák az életüket a határainkon túl!” – szögezte le Feró, akinek Schobert Norbi és Pataky Attila is osztozik a véleményén.