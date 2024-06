Embertelen: elképesztő távot futott le a tűző napon Schobert Norbi: „Azt éreztem, hogy nincsenek lábaim...”

Az ifjabbik Schobert Norbi teljesen önszántából teljesített egy embertelen kihívást. Schobert család atlétája néhány napja belevágott élete első 30 kilométeres futásába. Schobert Norbi juniort nem lehetett megállítani, lefutotta az izzasztó hőségben a brutális, „háromnegyed maratonnyi” távot.

Schobert Norbi junior nem javasolja senkinek, hogy ezt utána csinálják (Fotó: Szabolcs László)

Csak pillanatokra állt meg a 30 kilométeres távon

Tettét bizonyítandó, szakaszonként felvételeket is készített a folyamatról, így mi is elkísérhettünk a nagyon nem mindennapi útján. Maradjunk annyiban, hogy a vége felé már légszomjjal küzdött a fél szerkesztőség, míg a másik fele, már az indulás utáni pillanatokban lihegve menekült a monitor elől. Persze a Norbikából, teljes jogú Norbivá cseperedett ifjú „erőgép” is megérezte a 30 kilométeres távot. Nem is javasolja senkinek, hogy megpróbálják utána csinálni. Hacsak nem eleve hosszútávfutó az illető, aki épp egy maratonra készül. Jó, Schobert Norbi junior is meg-megállt néhányszor, de csak annyi időre, amíg lehűtötte magát.

„Azt éreztem, hogy nincsenek lábaim...”

„Futás közben muszáj volt megállnom vízért, hiszen nagyon fontos, hogy pótoljam a folyadékot. A legmelegebb időszakban futottam, úgy harminc fok lehetett. Ti ne fussatok ilyen melegben! Plusz, felkészülés nélkül sem!” – mondta a videóban a Farm VIP 2020-es győztese, aki éppen 15 kilométer megtétele után vette az irányt hazafelé. Útközben bringával csatlakozott hozzá a testvére Zalán, majd az utolsó kilométereken már Rubint Réka és Schobert Norbi is kísérték őt egy böhöm nagy mergával.

„Eszméletlenül nehezen bírtam és nagyon fájt mindenem, de nem adtam fel és mentem tovább. Azt éreztem, hogy nincsenek lábaim” – vallotta be a videó végén Norbi junior.