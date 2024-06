Csattan a csók! – Tényleg együtt Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Bombaként robbant a hír 2023 elején, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor 10 év házasság és 3 gyerek után úgy döntött, elválik. Majd jó egy évvel később, idén tavasszal bombaként robbant a hír Hajdú Péter műsorában: Tápai Szabina és Kucsera Gábor mégsem vált el, sőt, a sztárpár a közös jövő mellett döntött. Bár a világbajnok magyar kajakozó nemrég egy közös képet is közzétett, pénteken Szabina, szombaton pedig a férje is friss videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. Szabina ragyog, Gábor mosolyog, az egyik felvétel végén pedig egy csók is elcsattan!

Tényleg újra együtt Tápai Szabina és Kucsera Gábor (Fotó: Czerkl Gábor)

A házaspár baráti társasággal együtt vágott neki Olaszországnak. Bár Hajdú Péter műsorában elmondták, együtt vannak, de így látni őket egész más! A boldogságuknak pedig a rajongók is mérhetetlenül örülnek, csak úgy ömlenek a hozzászólások. Némelyikre reagált is Szabina!

Az ITT látható videó végén csók csattan, az ITT elérhető videóban pedig folytatódik Szabináék olaszországi kalandja.