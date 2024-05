Vége van: utoljára jelentkezett be Ördög Nóra

A TV2 egyik legnagyobb sikerű sorozata az Ázsia Expressz, ami ebben az évben is új évaddal készül. Ahogyan arról beszámoltunk, a forgatási munkálatok véget értek, hazatértek a sztárok a Fülöp-szigetekről és Tajvanról, és végre folytathatják az életüket. Ördög Nóra is hazaért már, ugyanakkor az egyperceseinek feltöltésével le volt maradva. Most végre feltette az utolsó forgatási napról készült összefoglalót, ami tehát azt jelenti, hogy erre az évre hivatalosan is véget ér ez az izgalmas kaland. Mi pedig könnyes szemmel nézzük az utolsó kisvideóját.

Éppen egy héttel ezelőtt értünk haza az Ázsia Expressz forgatásáról. Ezzel az utolsó kis szösszenettel tartoztam még - leginkább magamnak, hogy lekerekedjen a történet. Hosszú volt? Igen. Olykor nehéz volt? Igen. Holnap újrakezdeném? Igen. Ezzel a csapattal és a családom támogatásával bármikor

- írja.