Pataky Attila üzent a „haknikirályoknak”: Ennyi bulit nem lehet becsülettel letolni

Elindult az idei buliszezon, amiből az EDDA Művek is vastagon kiveszi majd a részét. Igaz, Pataky Attila bandájával nem lehet majd találkozni minden falunapon vagy útszéli csehóban, hiszen azt meghagyják azoknak a bandáknak és előadóknak, akik számára a minőség nem, csak a mennyiség a fontos. Félreértés ne essék, Attila nem bántani szeretné azokat a zenészeket, akik minden lehetőséget megragadnak arra, hogy nyáron feltöltsék a pénztárcájukat, de a maga részéről inkább a szerényebb számú, de valóban minőségi bulikra esküszik. Pataky Attilával a néhány napja átvett Fonogram-életműdíj kapcsán beszélgettünk.

Pataky Attila meghúzta a határt. (Fotó: Bors)

„A közönség minden egyes nap díjesővel jutalmaz”

„Igaz, hogy a zenekar fél évszázados pályafutása alatt nem szórtak meg minket szakmai díjakkal, de őszintén mondom, eszembe sem jutott, hogy kellene. Az a szerencsés fickó vagyok ugyanis, akit a közönség minden egyes nap díjesővel jutalmaz és kitüntet a figyelmével. Ezt a mostani turné kapcsán is tapasztalom, hiszen a szezonkezdés óta már túl vagyunk hat embertelen jó koncerten, amit innen is nagyon köszönök mindenkinek, aki ott volt, és persze azoknak is, akik a következő 44 koncertünkön velünk bulizik majd országszerte. Idevág egyébként a hitvallásom, ami így szól:

Sokat kapsz, ha szeretnek, de ha te szeretsz, mindent megkaphatsz…

Ugyanakkor egy rocker mindig örül a vállveregetésnek, így természetesen kimondhatatlanul jól esik, hogy idén én kaptam a Fonogram-életműdíját” – kezdte a Metropolnak Pataky Attila, aki örömmel válaszolt arra a logikus kérdésre, hogy ugyan, miért szabták kissé szűkre az idei szezon fellépéseinek számát.

Pataky Attila idén nyáron annyi bulit vállalt, amennyit becsülettel le lehet tolni. (Fotó: Bors)

Pataky Attila és bandája megmutatták, mire képesek

„A szezonra egyébként 140 körüli felkérésünk volt, de mi 50-nél húztuk meg a határt, mert azt gondolom, hogy ez az a bulimennyiség, amit egy előadó és egy zenekar az elvárható magas minőségben képes teljesíteni úgy, hogy a közönség mindenhol azt kapja, amire számít, és amit teljes joggal elvár.

A helyzet az, hogy heti három bulinál többet vállalni senkinek sem szerencsés. Heti öt bulit egyszerűen nem lehet becsülettel letolni. Afölött pedig már különleges erőnléti felkészülés szükségeltetik.

Egyébként úgy érzem, hogy március 9-én az Aréna koncerten megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Azóta is elvarázsolt hangulatban menetelünk tovább. Csak az önfeledt zenélés az, ami számít. Nekünk talán már nincs mit bizonyítanunk, így marad az örömzene, ami nekünk és a közönségnek is jó” — fogalmazott az EDDA frontembere, aki elárulta, melyik bulit várja a legjobban az idei, nyári menetből.

„Lehet utánunk csinálni...”

„Idén is, ahogy minden évben, az EDDA-tábor Gárdonyban gyűlik össze egy egész napos együttlétre. Július 27-én várunk mindenkit egy felejthetetlen napra.

Aznap minden, de minden a zenéről szól majd.

Közben pedig már folynak a jövő évi előkészületek is, illetve elindítottuk az EDDA musicalt is, amit valamikor augusztusban láthat majd a közönség. És, hogy mit üzenek a fanyalgóknak, akikből szerencsére kevés van? Hát kérem, lehet utánunk csinálni” — zárta mondandóját a Fonogram-életműdíjas Pataky Attila.