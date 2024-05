Fel sem lehet ismerni! Íme Hargitai Bea smink és retus nélkül!

A sztáranyuka már gyermekkorában is arról álmodozott, hogy egyszer a nyuszis magazin címlapján szerepel. Hargitai Bea alig múlt 20, amikor ez az álma valóra vált. 2001-ben ő lett hazánk legfiatalabb playmate-je, méghozzá Nánási Pál fotóival. Innen beindult a karrierje, állandó modellje lett a nyuszis magazinnak itthon, sőt az amerikaiban is többször pózolt. De amióta megszületett kisfia, édesanya üzemmódba kapcsolt.

Hargitai Bea imádja a szép sminkeket, de a hétköznapokban a natur make up híve Fotó: RTL Klub

Bevállalós fotót mutatott Hargitai Bea

Idén már 10 éve, hogy az egykori népszerű playmate hozzáment élete szerelméhez, szerelmük gyümölcse, Jason 2015-ben látta meg a napvilágot. Hargitai Bea élete nagyon megváltozott, imádja a családját, élvezi, hogy boldog feleség és anyuka lehet. S bár az aktfotózások elmaradtak, de gyakran vállal televíziós felkéréseket. Rendszeres szereplője a #Bochkor műsornak és a Mutasd a hangod! Tv2-s produkcióban is megmutatta humoros oldalát.

Ezekben a műsorokban mindig kiemelik szexis oldalát és csodaszép sminkekben tündököl. Ezért is volt most meglepő, amikor megmutatta smink, retus és a közösségi médiában használt filter nélküli arcát. Biztos sokan felszisszentek, mert bár így is gyönyörű, de nem nagyon lehet felismerni rajta.

A sztáranyuka büszkén vállalja igazi arcát Fotó: Instagram

Imád anyuka lenni

Hargitai Bea Prágában él családjával, de amilyen gyakran csak tud, jön haza. Egyáltalán nem felejtette el Magyarországot, sőt szeretné, hogy a kisfia megtanulja a nyelvet. Emiatt Jason évente többször is hazánkban táborozik; ezeken az összejöveteleken – a kikapcsolódás mellett – szintén a nyelvtanulás a cél.

„Külsőleg teljesen úgy néz ki, mint a férjem. Szoktunk is ezzel viccelődni, hogy Jason valójában David miniatűr változata. Ha a belső tulajdonságokat nézzük, akkor szerintem az én habitusomat örökölte. Hozzám hasonlóan elképesztően keményfejű és akaratos, ami egyáltalán nem negatív ebben a formában”

– mondta korábban a sztáranyuka.