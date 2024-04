Tóth Gabi megható családi fotókkal tudatta a világgal: kicsattan a boldogságtól

Tóth Gabi és Krausz Gábor mindenkit megleptek, mikor bejelentették, hogy sok-sok közös év után elválnak útjaik. Állítólag már hivatalosan is kimondták a válást, ráadásul mindketten újra megtalálták a szerelmet: a sztárséf a Dancing with the Stars-os táncpartnerével, Mikes Annával jött össze; az énekesnő pedig a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bencével van együtt.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

Minden jel arra utal, hogy Tóth Gabi megtalálta az igazi boldogságot Papp Máté Bence mellett, ugyanis szinte ragyog a közös fotóikon. Az énekesnő rendszeresen rak ki magukról romantikázós képeket, most pedig egy minden eddiginél különlegesebb, bensőségesebb galériával lepte meg a hatalmas követőtáborát.

A képeken Tóth Gabi mellett nemcsak Papp Máté Bence, hanem a Krausz Gáborral közös kislánya, Hannaróza is szerepel, aki úgy tűnik, hogy az édesanyjával együtt szintén nagyon megszerette a tehetséges táncost, hiszen óriási mosoly van az arcán a hármójukról készült közös felvételen.

A kommentelők szerint egészen megható lett Tóth Gabi posztja, nagyon sokan örülnek annak, hogy ilyen boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik az új szerelme és a kislánya mellett – itt lehet megtekinteni a képeket: