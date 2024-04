Elárulta a legendás zenész: így szólt eredetileg a Bikini legnagyobb slágere

Hevesi Tamás podcastjének vendége volt Németh Alajos. A zenész pedig különleges titokról rántotta le a leplet! Nem csak azt mondta el, ki írta valójában a legnagyobb slágerük, a Mielőtt elmegyek refrénjét, de azt is elárulta, hogy is szólt eredetileg!

D. Nagy Lajos hangján ismerjük a Mielőtt elmegyek című Bikini slágert, melynek szövegét Nagy Feró is jegyzi (Fotó: Bánkúti Sándor)

„A D. Nagy írt is rá egy vázlatot, aminek az volt a refrénje, hogy «Mielőtt végleg elmegyek/Egy képet elteszek/Ez a kép a régi életem/Szét is téphetem!» Ezt a Feró átírta a már általunk ismert Mielőtt elmegyekre, és így került felvételre. Tehát ennyire a Feróé is és ennyire a D. Nagyé is a szöveg”

– árulta el Hevesi Tamás műsorában Lojzi.

Íme a Bikini Mielőtt elmegyek című slágerének ismert változata, amire rápróbálhatod a fenti, eredeti szövegvázlatot:

Nézd meg a Hevesi Tamás Instagram-oldalára felkerült videorészletet!