Sírógörcs kerülgeti a rajongókat: szakíthatott a magyarok kedvenc álompárja

Ki ne látta volna a Csillag születik című filmet? A Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével kasszasikert aratott film hazánkban is minden lakos szívébe lopta magát. Imádtuk a páros minden egyes mozdulatát, és Lady Gaga itt mutatta be először igazán, hogy a zenei tehetségén túl színészként is fantasztikusan meg tudja állni a helyét. Sokáig abban reménykedtek a rajongók, hogy Lady Gaga és Bradley Cooper a valóságban is sírig tartó szerelembe kerülnek, ez azonban nem így lett. A sármos színész a gyönyörű modellel, Gigi Hadiddal jár, és ez az egész világnak, köztük a magyaroknak is nagyon szimpatikus volt. Most azonban komoly aggodalomra adtak okot.

Bradley Cooper sármosabb, mint valaha

Bradley Cooper, a 49 éves színész egy évig élt boldog házaságban Jennifer Espositóval, 2007-ben azonban elváltak. Most a gyönyörű modellel, Gigi Hadiddal jár, és értük az egész világ rajong. Úgy tűnt, hogy minden rendben van közöttük, és a rajongók abban bíztak, hogy végérvényesen megtalálta a szerelmet a modell oldalán. Most azonban elkezdett aggódni a világ.