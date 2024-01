Elkelt a világ legszexibb férfija

Bizonyossá vált, hogy egy párt alkot a korábban a világ legszexibb férfijának kikiáltott Bradley Cooper és a nála húsz évvel fiatalabb modell, Gigi Hadid. Hogy valóban hosszú távban gondolkodnak, azt az is jelzi, hogy a színész-rendező Hadid édesanyjának lovasfarmja közelében vett magának egy új ingatlant.

Egyre komolyodik Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata Fotó: NurPhoto via AFP

Gigi körbevezette a környéken, és az anyjával is töltöttek egy kis időt

– mondta el egy bennfentes a Life & Style-nak.

Mindenki Bradley Cooper fiatal kedveséről pletykált

A hollywoodi sztár és a szupermodell kapcsolatáról még kora ősszel kaptak szárnyra a pletykák. Akkoriban Gigi már szakított Leonardo DiCaprióval, és a bulvársajtó egyre többet cikkezett arról, hogy Cooperrel találkozgatnak. Később olyan hírek is terjedtek, hogy egyenesen Taylor Swift adja kölcsön számukra kastélyát meghitt alkalmakra, aki most amúgy is turnéjával és saját magánéletével van elfoglalva.

A most napvilágot látott ingatlanügy kapcsán, miszerint Cooper szerelme családjának a közelében vett egy új birtokot, a legtöbben máris arról pletykálnak, hogy a páros kapcsolata kezd elmélyülni, és így akarnak még közelebb lenni egymáshoz.