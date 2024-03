Dobó Ági a mélypontjáról vallott

A héten ünnepelték a boldogság világnapját, ezen pedig több sztár is elcsodálkozott. Kulcsár Edina is hosszasan tűnődött az Instagram oldalán, hogy miért lehet fontos az emberek életében az, hogy ez az érzés, a boldogság, egy világnapot kapjon. Egy másik szépségkirálynő, Dobó Ági is meglepődött ezen a napon, majd egy hosszú fogalmazásban kifejtette, hogy őt mit tesz boldoggá.

Dobó Ági a saját kezébe vette a boldogságát. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„A boldogság egyetlen döntés kérdése. Ami a saját kezünkben van. Nem mástól függ, még, ha mások erősen képesek is befolyásolni azt. Nekem mi, együtt, így négyen vagyunk a legnagyobb boldogság az életemben! Úgy, hogy időnként a legnagyobb nehézséget is jelenti ennek az egységnek az egyben és jól tartása!” – írta a közösségi oldalán.

„Kőkemény munka boldognak lenni, ami sok-sok kompromisszumot, az egónk háttérbe szorítását, folyamatos fejlődést igényel. És, ahogyan telnek az évek, és a saját utam mellett látom, hallom, tapasztalom a családi, baráti történeteket is magam körül, azt gondolom, hogy szinte mindenki küzd a saját nehézségeivel.”

Dobó Ági hónapokig volt mélyponton

Ági őszintén kifejtette azt is, hogy őt sem kerülik el a mélypontok, majd megosztotta a követőivel azt is, hogyan sikerül kimásznia ezekből a gödrökből.

„Sok a fent, de gyakran a lent iszonyatosan mély. Bőven jut az örömből, de, ha sírunk, a könnyek keserűek, maróak tudnak lenni. A legszebb élményekben, a legnagyobb szerelemben is előfordulnak gondok, bántó szó, fájdalom. De arról, hogy mindezt hogyan kezeljük, ezeket mennyire engedjük be, szerintem mindig mi döntünk. Ahogyan senkinek, úgy nekem sem könnyű, ahogyan mindenkinek, úgy nekem is meg kell dolgoznom azért nap, mint nap, hogy azt mondhassam: Boldog vagyok. És nem, nem voltam én sem mindig az."