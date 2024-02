Tündéri fotó: egy pillanatra sem mozdul a kis Hannaróza édesapja oldaláról, még munkába is elkíséri

Mint azt jól tudjuk, Krausz Gábor és Tóth Gabi tavaly nyáron bombaként robbantotta a hírt, miszerint bármennyire is próbálkoztak, nem tudták megmenteni a házasságukat, ezért hat év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják tovább.

Krausz Gábor imádja kislányát, Hannarózát Fotó: Karnok Csaba

Azóta már az énekesnőre és a sztárséfre is rátalált már a szerelem, a sors furcsa fintora, hogy mindketten egy táncosba szerettek bele. Tóth Gabi szívét ugyanis Papp Máté Bencének sikerült elrabolni, míg Krausz Gáborét Mikes Annának.

Krausz Gábor még a munkába is megával viszi a kis Hannarózát

Miután elváltak érthető módon imádott kislányuk, Hannaróza felügyeletét és felváltva látják el, a Dancing with the Stars győztesének legfrissebb Instagram-története alapján pedig kislánya most épp vele töltheti az időt. A korlátozott ideig elérhető fotóból még az is kiderült, hogy egy stúdióban vannak, így Hannika valószínűleg elkísérte dolgozni az édesapját a Séfek Séfe forgatására.