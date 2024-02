Hűha! Kamerák előtt nézett farkasszemet Baronits exe és jelenlegi párja

Nemcsak az izomzata figyelemre méltó: az esze is jól vág Oczella Eszternek! A sikeres fitneszversenyző a TV2-es Szerencsekerékben próbálja ki magát kedd este: a műsorban lesz egy kisebb csavar is…

Oczella Eszter a Szerencsekerékben próbálta ki magát (Fotó: TV2)

Oczella Eszter elismerte, nem szerencsés típus

„Nem sűrűn szerepelek showműsorban, de a Szerencsekerék formátuma mindig is tetszett. Ami a szerencsefaktort illeti: kifejezetten nem vagyok szerencsés típus! De jó vagyok a rejtvényekben, szókitalálásban” – mesélte a Metropolnak Eszter.

Persze erős bennem a versenyszellem, a végsőkig küzdök, hogy győzzek, de tudok veszíteni is. Nem hisztizek, nem vádolok senkit csalással

– tette hozzá nevetve.

„A versenyszellem miatt eleinte kicsit be is feszültem, és Kasza Tibi mondta, hogy lazuljak el. Ebben segített a csipkelődő humora is. A párom, Gábor meg tudja erősíteni, hogy én is pont ilyen vagyok: nem mindig kedves a humorom. De pont emiatt én is bírom ezt, nem könnyű engem megsérteni” – tette hozzá Eszter, aki három éve alkot egy párt Baronits Gábor színésszel.

„Eszembe sem jutott ebből ügyet csinálni”

A kedd esti adás pikantériája, hogy míg Eszter a játékospult mögött keresi a megfejtéseket, Baronits Gábor volt barátnője, Sydney van den Bosch a betűfalnál áll!

Őszintén szólva eszembe sem jutott ebből ügyet csinálni

– ismerte el derűsen Eszter.

„Nem vagyok egy »ex-utáló«, miért kéne zavarnia, hogy évekkel ezelőtt, huszonévesen kivel járt a párom? A saját volt barátaim közül is van, akivel jóban vagyok, szerintem ez így normális. Sydneyt kedves, értelmes lánynak gondolom, sőt, a Magyarország Szépe kapcsán annak idején találkoztunk is.”

„Gábor jól kezeli ezt”

Eszter tehát nem féltékeny típus, de mi a helyzet Baronits Gáborral? Ő vajon jól viseli, hogy kedvesét sikeres bikini- és fitneszmodellként ellepik a férfiak bókokkal? Eszter elárulta: nem ver éket közéjük a féltékenység.

„Gábor jól kezeli ezt, sőt, van, hogy megmutatom neki, milyen extrém üzeneteket kapok a közösségi oldalaimon férfiaktól. Nem adunk okot egymásnak arra, hogy féltékenyek legyünk” – szögezte le.

Bár egymás ismertségét, rajongótáborát jól viselik, a rivalizálás folyamatos köztük!

„Az edzőteremben nem igazán versengünk, mert Gábor főként felsőtestre gyúr, én pedig a lábat, popsit részesítem előnyben. Viszont rendszeresen versenyzünk azon, ki tudja jobban, hogy adott történelmi korban mi hogy volt, vagy egy épület milyen stílusban készült. Gábor nehezen tud veszíteni…” – nevetett.