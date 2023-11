Nagy a baj! Veszélybe került a TV2 sztárjának amerikai versenyzése

Minden idejét, figyelmét és energiáját arra fordította az elmúlt hónapokban a TV2 sztárja, hogy a legjobb formáját hozza a most hétvégi fitnesz olimpiára. A bikini- és fitneszmodell, Oczella Eszter áprilisban jelentette be, hogy idén is sikerült, kvalifikálta magát másodjára is a testépítők legrangosabb versenyére. Baronits Gábor szerelme mindent erre a versenyre tett fel, nagyon szigorú rend szerint étkezett, edzett. A pár meg is érkezett közben Amerikába, a repülőről leszállva viszont a modell érezte, hogy baj van.

A TV2 sztárja megfázott a repülőúton / Fotó: Instagram

A TV2 sztárja reméli, nem lesz nagyobb baj

Élete eddigi legfontosabb megmérettetésére készült hónapokig Oczella Eszter. A Mr. Olympiát november 2-5 között rendezik meg Orlandóban. A Totem korábbi szereplője a repülőút előtt úgy érezte, sikerült elérnie a legjobb formáját, de arra nem számított, hogy egy megfázás veszélybe sodorja szereplését.

„Bár nem szívesen beszélek sem most, sem úgy általában a nehézségeimről, gondoltam megosztok veletek pár dolgot, mert bár fantasztikus helyen vagyunk, és egy csodálatos dolog előtt állok, azért nem fenékig tejfel a helyzet” – írta Instagram-posztjában Oczella Eszter, aki másnap élő videóban válaszolt az aggódó rajongók kérdéseire.

Először azt hittem, csak a jatleg, de nem így volt. Valójában ez egy olyan megfázás, ami egyszer már rajtam volt, így tudom, mik a tünetei: iszonyú levertséggel és fáradékonysággal jár, és sajnos most is ezt érzem. A hőemelkedés és a láz határán vagyok a nap nagyobb részében, a hangom is rekedt, egyébként tűrhető. Szerencsére tegnap Gábor meggyőzött (Baronits Gábor színész, a párja) hogy ne edzek, ne kardiózzak, úgyhogy csak tettünk egy nagy sétát...

Bár gyógyszerkerülő a gyönyörű modell, most nem látott más megoldást a helyzetére és bízik benne, a betegsége nem okoz gondot a versenyen.

„Még ma sem tökéletes a helyzet, még ma is érzem ezt a nyomást, ezt a tipikus megfázásos nyomást a homlokomban, meg gyenge is vagyok. De már úton vagyunk, nagyon jó az idő, ezen kívül nagyon jól érezzük magunkat, csak ez nagyon rosszkor jött. Mindig nagyon rosszkor jön, de most különösen. Úgyhogy remélem, hogy el fog múlni, remélem szép lassan elereszt, ma már mindenképpen kellene edzenem, amikor átérünk Orlandóba… Nagyon jó a csapat, tényleg csak ennek a megfázásnak kellene élni hagynia és akkor minden csodálatos lenne. Most még 65 százalékos vagyok, remélem ez hamarosan már 90 százalék lesz!”

Szombaton lesz a nagy nap, akkor lesz a bikini kategória versenye, ahol Oczella Eszter indul. De mindegy mi lesz az eredmény, másnap visszaautóznak Miamiba, ahol pár napig csak kettesben romantikáznak majd kedvesével.