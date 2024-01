Sosem látott fotón Tolvai Reni, ilyen aranyos kislány volt – Fotó

Mindenki hatalmas örömmel fogadta, hogy kilenc év után Tolvai Reni egy új albummal rukkol elő. Mint az énekesnő leírta, azért sem adott ki új lemezt, mert elhitették vele, hogy nincs értelme azzal foglalkozni, mert drága, és sokkal jobban megéri négyhavonta kiadni egy-egy számot videóklippel együtt.

Tolvi Reni/Fotó: Végh István

Tolvai Reni egyébként elárulta azt is, hogy szerinte sokan azt hiszik, hogy a Hagylak menni óta nem is jelent meg dala, hiszen azóta angol nyelven énekel.

„Eltelt két év lebegés a földön, életnek nem nevezném… és erőt kaptam írni egy búcsúdalt apunak, a You and Me-t. Nehéz volt megírni, mert egy hang sem szólt annyira fájdalmasan, mint amilyen fájdalom a szívemben volt. (…) A szerelmi életemben is történtek fájdalmas dolgok, amiket tényleg alig várom, hogy halljatok a dalszövegeken keresztül. Ismertek engem, nem beszélek a médiának sem a családomról, sem a szerelmemről, sem a barátaimról. Ha van valami, amire én nagyon odafigyelek, akkor ez az” – magyarázta korábban a Megasztár ötödik szériájának győztese, majd biztosította a rajongóit, hogy nem csak fájdalmas dalokkal készül majd.

Tolvai Reni az új album bejelentés óta egyébként rengeteg szexi fotóval tartotta fent a figyelmet, ám most egészen más irányból közelítette meg a témát. Egy kislánykori fotójával emlékeztetett mindenkit: hamarosan érkezik.

Coming Soon

– írta gyerekkori fotójához Tolvai Reni.