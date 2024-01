Opitz Barbi megfogadta a jó tanácsot: „Ha nem így szeretnek, inkább élj egyedül!”

Opitz Barbi története sokáig népmesébe illő volt: a tehetséges lány egy alig 800 fős faluban, Sonkádon álmodott nagyot: 17 éves volt, mikor jelentkezett egy zenei tehetségkutatóba, amit megnyert. Az álomszerű élet azonban az elmúlt két évben kezdett kissé rémálommá változni.

Opitz Barbi beszédes videót posztolt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Opitz Barbi zűrös kapcsolatba bonyolódott

Az elmúlt években Opitz Barbi számos neves zenésszel dolgozott együtt, népes rajongótáborra tett szert, s a szerelem is rátalált. A szintén énekesi babérokra vágyó Alberttel azonban nem éppen egészséges kapcsolatot ápoltak. 2022 karácsonya után Barbi családja azt állította, a fiú elrabolta és bezárta Barbit, aki csak másnap jelentkezett, azt állítva, semmi ilyen nem történt. Valami mégsem stimmelhetett, tavaly augusztusban ugyanis arról szóltak a hírek, hogy az énekesnő anyukája egy késsel felszerelkezve rontott a fiúnak a lakásban. Mindeközben Barbi szinte havonta jelentette be közösségi oldalán, hogy végleg lezárta a kapcsolatát Alberttel, ám ezután rendre újra közös szerelmes fotók kerültek fel az internetre.

Inkább lesz szingli

A legutóbbi szakítás azonban már véglegesnek tűnik. Legutóbbi képeit látva sokan úgy vélik, hogy Barbi kivirult, mintha kicserélték volna. Úgy fest, lelkiekben is eléggé megerősödött ahhoz, hogy ellenálljon a kísértésnek, s visszatérjen a rossz kapcsolatba. A napokban egy motivációs beszédről rakott ki TikTok videót 24 óráig elérhető Instagram Storyban, melyen elhangzik Akhilleusz szerelmi vallomása:

„Még a vak sötétség mélyén is felismernélek, akkor is, ha néma volnál és én süket. Felismernélek egy másik életben, egy másik testben. Ilyen fájó szerelemmel szeretnélek mindaddig, míg az utolsó csillag is kialszik…” — idézte a tartalomgyártó, majd hozzátette: