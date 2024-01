Fokozódik a dráma Krausz Gábor körül: Tóth Gabi féltékeny?

Miután Tóth Gabi egy másik férfi oldalán kezdett új életet, Krausz Gábor is párra talált, ő Mikes Annával alkot egy párt. A séf legutóbbi Instagram-sztorijából kiderült, hogy a páros Ausztriába utazott. Krausz Gábor igyekszik nem sokat elárulni magánéletéről, de Tóth Gabi nyilatkozata mellett nem tudott szó nélkül elmenni. Az énekesnő ugyanis azt állította, hogy a jelenlegi és régi kedvesével, illetve párjaikkal többször is találkoztak már négyesben, és nagyon jól érezték magukat egymás társaságában. A sztárséf azt állítja, ez nem igaz, csupán az fordult elő, hogy amikor közös kislányukat, Hannarózát elvitték egymáshoz, akkor pár perc erejéig tartózkodtak négyesben. Ez a fordulat az internetezőket is kiakasztotta!

Krausz Gábor már nem bánkódik Tóth Gabi miatt! (Fotó: tv2)

A Krausz Gábor pontosításáról megjelent cikkek alatt a kommentelők sem fogták vissza magukat. Sokan úgy látják, hogy Tóth Gabi féltékeny, és már talán maga sem tudja, hogyan hívja fel magára a figyelmet.

Neki addig volt jó, amíg csak neki volt új párja. Neki legyen pénz, hírnév, szerelem, de Krauszomnak semmi. Undorító ez a nő!

– írta egy hozzászóló a Promotions gyűjtése szerint.