Tóth Gabi összegezte 2023-as évét: „Jogod van az érzéseidhez!”

Tóth Gabi számára komoly változásokat hozott a 2023-as év. A munkája is eseménydús volt, hiszen Erdélyben turnézott, ősszel ismét a Sztárban Sztár leszek! Mestereként láthattuk a képernyőn, azonban mégis a magánéletében történt a legnagyobb változás, nyáron bejelentették Krausz Gáborral, véget ért a kapcsolatuk. Az énekesnő novemberben új kapcsolatát is felvállalta, mégpedig a TV2 színpadán, amikor szerelmével, Papp Máté Bencével közös produkciót adtak elő, melyet egy csókkal zártak. Azóta a séf és Gabi hivatalosan is véget vetett a házasságának.

Tóth Gabi és Krausz Gábor nyáron jelentették be válásukat Fotó: Tumbász Hédi Nemzeti Sport

Év végén sokan összegzik az elmúlt 12 hónap eseményeit, és ezzel az énekesnő sincs másképp, az Instagram-oldalán foglalta össze érzéseit.

„2023.. sose feledlek. Egy év, egy életre elegendő élménnyel, tapasztalással, megannyi kínnal és fájdalommal …testben és lélekben... megannyi csodálatos pillanattal, amikor azt érzed, hogy nem lehetsz boldogabb… nehéz lenne mindent elmondani (talán majd egy könyvben)” – kezdte gondolatait, majd azzal folytatta, hibáiból sikerült tanulnia.

Az énekesnő novemberben vállalta fel új kapcsolatát Papp Máté Bencével Fotó: Ladóczki Balázs

„Sok emberi játszmából tanultam.. megtanultam, hogy nem leszek áldozat és kijövök ebből a rohadt szerepből."

Megtanultam , hogy egy perc alatt fordulnak el emberek az életedből, hogy megannyi helyet és űrt hagynak maguk után, hogy ezzel beengedd azokat, akik feltétel nélkül szeretnek…

Amikor megérzed, hogy neked is jár a szeretet… amikor megengeded magadnak... Megtanultam, hogy mindig az első érzés az igazi, hogy hinni kell akkor is, amikor mindenki mást akar, hogy csak te tudod igazán azt, ami jó neked…” – írja Gabi, aki néhány tanácsot is megfogalmazott rajongóinak.

„Ne engedd, hogy “debilizáljanak”, hogy nem vagy jó és erős…, ha azt érzed, hogy megmásítják a valóságod, akkor menj, fuss… Ne engedd, hogy irányítsák az életed. Ha a családod teszi, akkor se, ha a barátaid, akkor se. Ha ezt érzed, akkor feltételekkel szeretnek. Merj onnan kilépni, mert mérgezni fog… nagyon … Ha lépsz, könnyű leszel és szabad! Erős és bátor! Jogod van az érzéseidhez! Nem vagy egyedül! – üzente rajongóinak, majd azzal folytatta, mindenki saját magát kell, hogy az első helyre sorolja.

Gabi magánéletében óriási változásokat hozott a 2023-as év Fotó: Kállai Márton

„Magadért tedd meg! Gyermekedért tedd meg! Szintet lépsz, ahol feltétel nélküli szeretet vesz majd körül, ezt biztosan állíthatom"

Nem akarom osztani az észt… Közhelyeket puffogtatni.

"Csupán megfogadtam kislány koromban, hogy bátorítani fogok embereket, hogy nektek is jár, hogy megérdemlitek a szeretetet, a jót, a szépet, a nehezet, a fájdalmat, a boldogságot, a pihenést, az utazást, a szerelmet, az életet!” – írja.

Az énekesnő azzal zárta sorait, hogy számára a következő év a megélések, az újrakezdések éve lesz. Mindent tiszta lappal fog kezdeni, és mindenkinek – akik támogatták, vagy akik éppen nem – köszönetet mondott, mert a negatív vélemények is építően hatottak rá.