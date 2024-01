Kifecsegte a világsztár Tom Hanksék szupertitkos tervét

Elképesztő titkot fecsegett ki az amerikai énekesnő, Cher, aki Kelly Clarkson énekesnő tévéshow-jában vendégeskedett. Bár a beszélgetés alapját a 77 éves énekesnő első karácsonyi albuma szolgáltatta, szóba került az egykori tanulási nehézsége, diszlexiája, majd az, ahogy idővel megtanult olvasni.

Cher kifecsegte Tom Hanksék szupertitkos tervét, melynek címe: Mamma Mia! 3 (Fotó: NurPhoto via AFP)

Amikor a műsorvezető arról érdeklődött, hogy az éneklés mellett visszatér-e a színészkedéshez is, Cher izgalmas választ adott.

„Van két forgatókönyv, de még nem tudom, hogy vállaljam-e bármelyiket is. Gondolkodom rajtuk. És azt mondják, Mamma Mia 3., Mamma Mia 3!”

A fentiek hallatán nem csak a Mamma Mia!-rajongó műsorvezető, de a stúdióban helyet foglaló közönség is izgalomba jött.

Nos, az ABBA-slágerekre épülő musical, a Mamma Mia! a színpadi siker után 2008-ban a mozivásznakat is meghódította. Az 52 millió dollárból készült zenés film világszerte mintegy 700 millió dollárt hozott. Így aztán érthető volt, hogy folytatás készül hozzá: a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba a történet előzményét mesélte el. Bár több pénzből, 75 millió dollárból készült, kevesebbet hozott, azért a 400 millió dolláros bevétel is szépnek mondható. Szóval érthető, ha folytatnák a történetet, melynek 2018-as második részében Cher is szerepelt, énekelt.

Kérdés persze, hogy mit szól Tom Hanks, a két ABBA-mozi egyik producere ahhoz, hogy a világsztár idő előtt kifecsegte a tervezett szupertitkos projektjüket.

Tom Hanks producerként érintett a Mamma Mia!-filmekben (Fotó: DANIELE CIFALA / AFP)

Tom Hanks és Gary Goetzman még 1998-ban alapította a Playtone produkciós céget, melynek filmográfiájában olyan filmeket találni, mint a Számkivetett, a Bazi nagy görög lagzi mindhárom része, a két Mamma Mia!-mozi, a Larry Crowne vagy a Polar Expressz.

A Mamma Mia: Sose hagyjuk abba – világpremierje elképesztő sztárfelhozatallal (Meryl Streep, Tom Hanks, Pierce Brosnan, Colin Firth, Cher, Andy Garcia, Amanda Seyfried, Lily James...)

Íme Cher a The Kelly Clarkson Show-ban, ahol a Mamma Mia! 3.-ról is beszél: