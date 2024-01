Ilyenre még nem volt példa: nem akármivel rukkolt elő a Bódi család

A Bódi család új tehetségeket szeretne felfedezni. Nagy reményt fűznek a kivételes projekthez, ami teljes mértékig jótékonykodásra épül.

„A mai nap elindítottuk a BÓDI BULI YouTube csatornánkat, ahol több előadó fogja elénekelni a legjobb BÓDI slágereket, új és feldolgozás dalokat is.”

— írták ki a bejelentő poszthoz.

Felfedezettek

Bódi Csabi elmondása szerint régen is rengeteg híres énekest, zenészt fedezett fel. A dolgot régen édesapja, Bódi Guszti indítványozta és főképp ő tette népszerűvé a még most is közkedvelt előadókat.

Elsősorban ezt szeretnénk újból feleleveníteni.

„Másrészt ugye közel ezer dal fűződik apukám nevéhez, amit eddig is sokan fel akartak dolgozni. Viszont ez nem ilyen egyszerű, mert jogi okok miatt a YouTube szinte rögtön letiltja a közzétette feldolgozásokat. Ráadásul három nap után, ha egyre több hasonló videót próbál feltölteni az illető, akkor még magát a csatornát is törli a YouTube” — magyarázta Bódi Csabi.

Mi ezeknek az embereknek teret akartunk adni.

— tette hozzá.

Eltitkolt tehetségeket szeretne felfedezni a Bódi család. (Fotó: Metropol)

Menedzselési díj

A hozzájuk e-mail formájában eljuttatott videókat átválogatják, de mondhatni senkit nem fognak letiltani. Fontos, hogy valaki jól énekeljen, ne bohóckodjon és legyen zenei hallása, de azt nem tartják szem előtt, hogy az adott személye ismert legyen.

Olyan embereket is keresünk, akiket menedzselhetünk.

— jelentette be Csabi lapunknak.

„Csupán jóindulatból és jótékonykodásból tennénk, mert tudjuk, hogy van, akinek a sors nem tesz lehetővé egy teljes háttércéget. 48 év tapasztalat, 30 fős csapat, stúdiók és rengeteg profi felszerelés, ezt tudjuk kínálni”

Méghozzá 0 százalékos menedzseri díjért.

— mondta határozottan. Egyébként, amit a Bódi család kínál az egy óriási lehetőség és a hazai zeneiparban egyedülálló. Pláne a kezdeményezők múltját ismerve.