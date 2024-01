„Megloptak” – Csalás áldozata lett Béres Anett, a közösségi oldalán fakadt ki

Lehetne akár rossz kedvem is, mert ma szembesültem vele, hogy megloptak. Pedig kb. mindenki tőlem kér ilyen esetekben tanácsot, ha valami gyanús, mert azonnal rájövök, minden csalásra. De most valahogy nem voltam körültekintő, és egyáltalán nem merült fel bennem a lopás gyanúja. Szomorú vagyok, hogy ilyen világot élünk! Szomorú vagyok, hogy ilyen emberek léteznek. Szomorú vagyok, hogy állandóan lesben kell állni, hogy mi a csalás, mi nem, ki a tolvaj, ki a becsületes. Persze most tanultam, és ha legközelebb vásárolni szeretnék valakitől, még körültekintőbb leszek. De miért kell erre időt pazarolnunk, hogy azt nyomozzuk, hogy át akarnak-e verni?! Miért nem lehet becsületben élni?! Persze csak költői kérdés volt, erre senki nem tud válaszolni