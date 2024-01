Tóth Andi a közvéleményben mindig is extrém karakterként van emlegetve, sokszor ezt nem túl pozitív hangnemben megjegyezve. Éppen ezért az énekesnő az elmúlt években egyre kevesebbet és kevesebbet posztolt a közösségi médiában, sőt zenei karrierjéből is visszavonult egy időre.

11 napja nem mosott hajat Tóth Andi. Fotó: Bors

Ennek ellenére néha megoszt egy-egy újabb tartalmat rajongóival. Most is így tett, és az ok rá meglepő: arra hívja fel a figyelmet legújabb Instagram-sztorijában, hogy minél kevesebbet mossunk hajat!

Csak egy kis emlékeztető, hogy mosd minél ritkábban a hajad. Trust me. 11 napos haj

– írta, majd meg is mutatta, hogy néz ki hajkoronája, ami már lassan kéthetes.

Nos, ha az emberek egy zsíros, semmilyen loboncra gondolnának emiatt, csalódniuk kell. Andi haja ugyanis gyönyörű, már-már frissen mosott hatást kelt. Ennek oka pedig nem más, mint az ő tudatos hajápolása, és döntése, miszerint nem mos gyakran hajat.

De miért is ne mossunk hajat túl gyakran? Azért, mert kimutatták, hogy azok, akik gyakran teszik ezt, azoknak dehidratált lesz a fejbőrük, ami miatt a haj elveszti természetes ragyogását, és eredeti segítség nélküli szuper tartását is. Nos, Andi – úgy néz ki – megfogadta a tanácsot, hiszen haja tökéletes állapotban van.