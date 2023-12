Wolf Kati könnyfakasztó ajándékot adott zenész édesapjának karácsonyra - Videó

Wolf Kati egészen kis korától kezdve szívta magába a zene szeretetét, erről többek között édesapja gondoskodott.

Wolf Kati megható karácsonyi ajándékkal készült édesapja számára (Fotó: Csányi Kriszta)

Megható dalt küld édesapjának

Wolf Péter Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, dzsesszzongorista. Három gyermeke közül a legfiatalabb, Kati maga is zenész pályára szegődött, az énekesnő számos slágert tudhat magáénak, 2015-ben pedig az Euroviziós Dalfesztiválon képviselte Magyarországot. Most egy jól ismert dalhoz nyúlt. Zorán: Apám hitte című megható számát dolgozta fel, a produkció garantáltan mindenki szívéig hatol majd, s zenész édesapja is bizonyára az egyik legszebb karácsonyi ajándékként tekint rá.

Kati hosszú idő után új lemezt is készített. A Metropolnak elárulta:

Nőként, anyaként, énekesnőként megérkeztem egy állomásra, és nem volt könnyű eldönteni, melyik irányba menjek tovább.

„Ezeket az érzéseket, gondolatokat, kérdéseket, válaszokat nem lehetett egyetlen dalba belesűríteni, régen is azért készítettek lemezeket az előadók, mert azoknak volt egy teljes íve, egy-egy életszakaszt mutattak be dalokon keresztül. Visszakanyarodtam ehhez és dalszövegekben írtam ki magamból, hogy éppen hogyan látom magamat, és a világot, miken megyek át én, és sok hasonló élethelyzetben lévő nő” – fogalmazott a jövőre 50. életévét betöltő énekesnő, aki nemrég vált el két lánya édesapjától.

Tanár néni lett

Wolf Kati aktívan zenél, állandó zenekara profi zenészekből áll, kizárólag élőzenekari fellépéseket vállal. Mindemellett az Ökumenikus Segélyszervezet első számú önkéntese, az iskolakezdés kampány arca, s még a tanári pályába is belekóstolt: a Debreceni Egyetem újonnan indult Könnyűzenei Intézetének énektanára lett a 2023/24-es tanévben.