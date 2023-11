Wolf Kati bevállalta: ritkán látni ilyen képet magyar énekesnőről

Wolf Kati nem rémül meg a korosodástól: jövőre kerek születésnapot ünnepel, amire csupán új lehetőségek tárházaként tekint. Lendületéből, munkakedvéből sem vesztett a jövőre ötvenedik születésnapját ünneplő énekesnő: hét év után új albummal jelentkezik – ráadásul különleges fotósorozatot is bevállalt.

Wolf Kati nem aggódik az idő múlása miatt, a tőle megszokott lendülettel vágott egy új album készítésébe / Fotó: Boldog Attila

Smink nélkül állt kamera elé Wolf Kati

Magyarország egyik legismertebb énekesnője szerint minden életkorban jót tesz, ha nem félünk a változásoktól, egy egész lemezanyagnyi dalt ad most ki erről. Az Új utakon című lemeze kapcsán egy olyan fotósorozatot is bevállalt, amit nem sok énekesnő. Smink nélkül állt kamera elé.

Wolf Kati megújuló kalandként tekint az életre, s nem gondolja takarni való dolognak a korosodást

Fotó: Wolf Kati

„A bátorság a legjobb út az önismerethez és a boldog élethez, új utakra merni lépni hatalmas dolog” – mondta a Metropolnak a kétgyermekes anyuka, aki 35 éves volt, mikor befutott a popszakmában.

„Nagyon sok inger ér minket ebben az új virtuális világban, és egyre inkább afelé tol, hogy legyünk egyformák, mások »kipróbált« életét, külsejét öltsük magunkra. A zenei életben is tapasztalható ez, és érzékelem én is, mennyire nehéz önmagadat megtalálni, a saját hangodat, de közben nincs megállás, megnyugvás, mindig csinálni kell, és megújulni tudni is úgy, hogy közben ne veszítsd el a lényegedet, tudd még élvezni, amit csinálsz” – mesélte az előadóművészet nehézségeiről.

Wolf Kati bevállalta, amit nem sok művésznő: smink nélkül fotózkodott / Fotó: Wolf Kati

„Buzdítjuk a közönséget, tegyék el a mobiltelefonjukat"

„Az én életemben számos olyan állomás volt, ahová jó volt megérkezni, és izgalmas dolog új utakra is lépni. Nagyon kíváncsi vagyok, mi minden vagyok még én, milyen kihívásokat tudok még megugrani, vagy azt mondani, hogy nem köszönöm, ez már nem én vagyok. A zenekarommal hiszünk az élő zene erejében, a koncerteken arra buzdítjuk a közönséget is, hogy tegyék el a mobiltelefonjukat, inkább legyenek jelen velünk a valóságban, táncoljanak, érezzenek, töltsék fel a lelküket érzelmekkel. A koncertjeink is éppen olyan erősek és változatosak mint az érzelmeink, lehet szenvedélyesnek lenni, szomorkásnak, vidámnak, jókedvűnek, tehát embernek, akik élvezik, hogy éreznek, és élnek. November 26-án fergeteges koncerttel készülünk a Várkert Bazárban, már a dátum is beszédes, hiszen az egyik példaképem, Tina Turner születésnapjára tettük a koncert napját” – árulta el a részleteket az énekesnő.