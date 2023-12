Most lett elég: Tóth Gabi keményen odaszólt azoknak, akik az új párkapcsolatán csámcsognak

Új fotót töltött fel magáról a szerelmes pár, Tóth Gabi és Papp Máté Bence. A táncos az énekesnő legújabb dalának, az Átkozott nyárnak a címével játszadozott, megjegyezve azt a posztjában, hogy átkozottul jó nyaruk volt közös nyaralásuk során annak ellenére, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor válására csak augusztusban derült fény. A rajongók kaptak is az alkalmon, többen leírták kommentben véleményüket. Volt, aki támogatta őket, de volt olyan is, aki károgott. A sok bántó üzenetet természetesen az énekesnő sem hagyta kívül: szerelme posztja alá ő is hozzászólt.

Tóth Gabi keményen üzent a rosszindulatú kommentelőknek. Fotó: MK / Metropol

Senki sem tudja, mégis mindenki jobban tudja, hogy mi volt, mit kellett volna és mit nem… maradjunk annyiban, hogy mindenki így boldogabb és ami a legfontosabb, Hannikának is így a legjobb, hisz végre boldogok a szülei!

– kezdi Tóth Gabi utalva arra, hogy mindenki azt mondogatja neki állandóan, hogy Hannarózának egy olyan családban kellene felnőnie, ahol az apja-anyja egyszerre jelen van. Hozzátette, hogy Krausz Gáborral a kapcsolatuk már nem volt olyan szinten, ami egészséges lett volna lányuk fejlődéséhez. Úgy véli sokan eleve csak azért maradnak bent egy mérgező kapcsolatban, mert nem mernek lépni. Főleg azért, hogy mit mond más:

Sokan azért acsarkodnak, mert nem mernek lépni és benne maradnak egy rossz házasságba csak azért, mert azt hiszik az lesz a legjobb a gyerekeknek… ja meg mit szól majd a család, meg a falu népe, ha kilépek a házasságból…megsúgom, ez a legnagyobb baromság! Érzelmi hazugságban nevelni a gyermekeket, miközben nem hülyék és pontosan tudják, hogy semmi sem jó anya és apa között… így lesznek traumatizált gyerekekből felnőttek igazán …sok embernek só lett szórva a sebébe…

Végül pedig hű, és támogató rajongóinak azért megköszönte azt, hogy jelen helyzetben is mellettük állnak: