Megrendítő: így néz ki most Pécsi Ildikó sírja

December 5-én volt három éve, hogy örökre lehunyta a szemét Pécsi Ildikó. A legendás színésznő nem akart már élni, miután imádott férje, Szűcs Lajos meghalt. Az olimpiai bajnok labdarúgó elvesztése után látványosan romlott az állapota, majd egyszer csak lefeküdt és többé nem szállt ki az ágyból. A művésznő fogadott fia a temetés óta rendszeresen kijár a sírbolthoz és szívszorító dolgot mesélt a Borsnak.

Fotó: Zih Zsolt

L. Péterfi Csaba bizalmasa, fogadott fia volt a legendás színésznőnek, mai napig emlékszik a szomorú napra, ami után a művésznő már nem akart élni.

— Egy nappal a halála előtt felhívott mindenkit Lajos bácsi, érezte, hogy hamarosan itt az idő, amolyan búcsú beszélgetések voltak ezek. Tőlem azt kérte, hogy vigyázzak nagyon Ildikóra — mesélte Csaba a Borsnak, majd hozzátette: nagyon szerették egymást, és Szűcs Lajos érezte, hogy felesége összeomlik a halála után.

— Megérezte, tudta, hogy felesége össze fog omlani, de a helyzet még ennél is súlyosabb volt. Ő ugyanis kijelentette: együtt fognak karácsonyozni. Az elején még egy színházi darabbal ki tudtam mozdítani a letargiájából. Aztán egyik nap belenézett a tükörbe és azt mondta: Pécsi Ildikó színésznő voltam. Majd befeküdt az ágyba és soha többet nem kelt onnan fel…

A legendás labdarúgó vasárnap töltötte volna be a 80. születésnapját. Amíg meg nem betegedett, addig mindig nagy családi esemény volt az ünneplése. De ma már csak a Pécsi Ildikóval közös sírbolthoz tudnak kimenni szeretteik.

— Én kéthetente kijárok hozzájuk, viszek mécsest, virágot. De ahogy most is, máskor is mindig találok új koszorút, égő mécsest a sírboltjukon. Nem felejtik őket az emberek, gondoskodnak a tisztelőik arról, hogy az elhervadt virágokat kidobják, frisset hozzanak. Legutóbb is azt látom, hogy számomra vadidegen emberek tisztítják le a sírboltot, nagyon megható volt! — zárta emlékezését Pécsi Ildikó fogadott fia.