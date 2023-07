Súlyos titokra derült fény Pécsi Ildikó múltjából

Pécsi Ildikó közel három éve, 2020. december 5-én hunyta le örökre a szemét, hónapokkal azután, hogy imádott férje, Szűcs Lajos elhunyt. A színésznő feltehetően nem tudta elviselni kedvese hiányát, valami megtört benne a tragédiát követően. Nem is csoda, hiszen a pár szerelme tündérmesébe illő volt, ötvenegy éven át éltek boldog házasságban, s együtt voltak jóban, rosszban. Ám Ildikó élete nem csak a tündérmeséről szólt, bizony a poklok poklát is át kellett élnie.

Fény derült Pécsi Ildikó fájdalmas titkára – Fotó: Zih Zsolt

A színésznő halálát követően fogadott fia, L. Péterfi Csaba elhatározta, hogy könyvet ír Ildikó életéről, azokat a vallomásokat, történeteket felhasználva, amiket pótanyja mesélt neki. A kiadvány végül körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg, Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy volt címmel, tele eddig sosem hallott sztorikkal, fájdalmas igazságokkal.

„Az elmúlt években nagyon sok dologról beszéltem Ildikóval, ezért nem volt nehéz az alkotói folyamat. Persze rengeteg titkot is megtudtam, egész megdöbbentőeket, Ildikó élete valóban filmbe illő volt. Voltak olyan dolgok is, amiket csak félig-meddig mondott el, így komoly kutatómunkát végeztem. Beszéltem Keleti Évával, Lőte Attilával, Ildikó régi barátaival, volt szerelmeivel, pályatársakkal, volt sminkesével, de természetesen a fiával, Szűcs Csabával is. Ildikó még életében rengeteg visszaemlékezést, naplót, levelet átadott nekem, azokban is voltak bőven meglepetések” − mesélte korábban a Ripostnak L. Péterfi Csaba.

Abortuszon esett át

Ildikó múltja több fájdalmas titkot is rejt. Például azt, hogy Szűcs Lajos előtt már volt egy férje, azonban egy másik levélből kiderült az is, hogy fiatal színésznő korában teherbe esett, viszont a babát nem vállalta.

Nagyon sokat gondolkodtam, hogy Ildikó életének ezen fájdalmas szakasza egyáltalán bekerüljön-e a könyvbe. Előttem nem titkolta soha, hogy volt egy terhességmegszakítása, és egy régi levél is utal rá, de mégis kényes téma. Én is nagyon érzékenyen viszonyultam hozzá, de végül leírtam. Az érintett férfi kiléte egyébként nem ismert, és vélhetően örökre homály fogja fedni, kitől is esett teherbe Ildikó. Az viszont biztos, hogy az abortusz lelkileg nagyon megviselte Ildikót

