"A karácsony szent ünnep" – Így ünnepel idén a Bódi család

Bódi Gusztinak és Margónak már hagyománnyá vált, hogy a téli hónapokat Thaiföldön töltik, ám ez egyúttal azt is jelenti, hogy a családtól távol ünneplik a karácsonyt és a szilvesztert. A házaspár ilyenkor már decemberben elhagyja az országot, persze arra ügyelnek, hogy a szentestét „előrehozzák”. De azok sem unatkoznak, akik itthon maradtak...

Bódi Guszti és Margó Thaiföldön töltik az ünnepeket, de így sem maradt el a családi karácsony. (Fotó:Metropol)

Az előrehozott karácsony

Gusztiéknál a karácsony és a húsvét is szent ünnepnek számít, amit a családdal kell tölteni. Még akkor is, ha a rokonság egyik fele Thaiföldön, a másik pedig Magyarországon van.

Idén december 22-én intett búcsút az országnak Margó és férje, de a Bódi-karácsony nem maradt el, sőt nagyobb ünnep volt, mint valaha. Most pedig azt is megtudtuk, mi került az asztalra, amit a rokonság női tagjai, de főként Margó készített. A hagyományos ételek mellett idén némi újítás is történt Gusztiéknál. Például luxusbodag és barbecue-oldalas is.

A halászlé és a töltött káposzta nem hiányozhat a menüből, de most már a reformételek is helyet kaptak. Csabi felesége, Gina nagyon finom bodagot csinál, luxusbodagot egészen pontosan, ami ugyebár a cigánykenyér. Sőt, barbecue-oldalas is lesz, amit nagyon szeret a család! Na, meg a bejglik… Isteni minden, ami Margóék keze alól kikerül

– árulta el korábban Guszti, aki már szenteste Thaiföldön ünnepel Margóval. De hogyan telnek az ünnepek azoknál, akik itthon maradtak?

„Nálunk gyűlik össze a család”

Szó sincs tehát arról, hogy a Bódi család ne ünnepelné meg a karácsonyt, csupán nem akkor és úgy, mikor mindenki más. Akik viszont itthon maradtak, 24-én este szintén összegyűlnek, hogy hálát adjanak egymásért.

„Ahogy édesapám szokta mondani, a karácsony és húsvét szent ünnep a Bódi családnak, így ilyenkor véletlenül sem vállalunk munkát. Szenteste általában nálunk gyűlik össze a család, hiszen anyuék ezt az időszakot Thaiföldön töltik. De előtte mindig tartunk egy összejövetelt, ahol ott van a família apraja-nagyja. Ez idén sem volt másképp” – kezdte a népszerű zenész, aki rádöbbent arra is, hogy valójában náluk minden nap karácsony.

A fiam, Csabika már egy ideje a feleségével él, így ők már vendégeknek számítanak nálunk szenteste. Ilyenkor eszünk, iszunk, nevetünk, jól érezzük magunkat, és hálát adunk a jó Istennek, hogy együtt lehetünk idén is. De őszintén, nálunk majdnem minden nap ilyen. Hálásak vagyunk egymásért, a családért, és azért, amink van!

– fogalmazott Csabi.