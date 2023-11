Harry-ék nem állnak le, újabb tradíciónak fordítanak hátat

Mióta Harry herceg feleségül vette az amerikai Meghan Markle-t, meglepetést meglepetésre halmozva térnek el a brit királyi család által kijelölt úttól: elköltöztek az Egyesült Királyságból, rendszeresen kritikával illetik a monarchikus berendezkedést és a „Cég” tagjait, a média nyújtotta lehetőségeket kihasználva mutatják meg az eddig zárt ajtók mögött működő rendszert. Most pedig Archie és Lilibet szülei újabb szokás elhagyására készülnek – állapította meg a Mirror.

Fotó: AFP

Az utóbbi évek során szinte hagyománnyá vált, hogy a királyi család házaspárjai három gyermeket vállalnak, jó példa erre Vilmos herceg vagy Zara Tindall, II. Erzsébet két unokája. Meghan kapcsán is felmerül néha-néha a pletyka, hogy ismét várandós, ám Harry kommentárjai véget vetnek minden spekulációnak.

„Már azért is hálás vagyok, hogy egyáltalán született gyermekem. Egy vagy kettő, fiú vagy lány is csodálatos lett volna, de az, hogy van egy fiam és egy lányom… mi többet kívánhatnék még? Már teljes a családunk, mi négyünkkel és a két kutyánkkal” – nyilatkozta a herceg a családbővítést érintő kérdések kapcsán.

Harry véleményét nagyban befolyásolta a környezetvédelemben érdekelt énje is: korábban arról is beszélt, hogy valamiképpen korlátozni kéne a gyermekszületések számát, hogy ezzel is elősegítsük a bolygó megóvását. Egy alkalommal az ismert etológussal, Dr. Jane Goodallal beszélgetve is megerősítette, hogy épp ezért legfeljebb két gyereket vállalna.