Csősz Bogi most vált, de máris gyereket szeretne: új nőnek érzi magát

Az egykori luxusfeleségtől eddig távol állt az anyaság, de most úgy érzi készen áll rá. Rendkívül nehéz időszak van mögötte, ugyanis tavaly 12 év házasság után elvált milliárdos török férjétől. A nemzetközileg is elismert üzletasszony és színésznő azóta újra magára talált az önismeret útján, amiben új szerelme is sokat segített számára. Sokkal nyíltabbnak, lazábbnak érzi magát, miközben a keménységéből is sokat veszített, de szerinte ez jó dolog.

Csősz Bogi megváltozott.Fotó: Végh István

A nőiességhez úgy igazodom, hogy közben a munkámat is végzem továbbra is erős vezetőként, de azt a finom női energiát is gyakorolom otthon, ami egy párkapcsolathoz kell.

- nyilatkozta Bogi. 2022 nyara élete legnehezebb időszaka volt, ekkor költözött vissza bő egy évtized után Magyarországra. Lélekben el kellett engednie a keleties világot, ahol teljesen máshogy kezelték a nőket, és máshogy viszonyultak egymáshoz az emberek. Újra fel kellett vennie a nyugatias látásmódot, mivel Törökországban teljesen más volt az értékrend.

Ezt meglépni azért nem volt egyszerű. Sok olyan alkalom volt, amikor én is elszomorodtam, vagy megkönnyeztem dolgokat, mert az éreztem az elengedés fázisában voltam. A gyönyörű emlékek elengedése is tulajdonképpen egyfajta gyász, végig kell dolgozni felkészíteni a lelkünket új dolgokra, új benyomásokra.

Az önismeret útjára talált, befelé fordulás időszaka jött el nála, amiben a spiritualitás, és a jóga segítette őt. Rájött, hogy el kell engedni a kudarcokat, a problémákat, és nem szabad magunkban tartani a dolgokat, mert rövid távon ezzel a gondolatainkat mérgezzük, hosszú távon pedig az egészségre is káros lehet. A test és a lélek kapcsolata véleménye szerint elengedhetetlen.

Egyetért ezzel új párja is, akivel kerülik a nyilvánosságot. A civil férfi szintén úgy véli, hogy fontos a pozitív szemlélet és az önreflexió. Bogi ezt így összegezte: