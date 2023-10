Ennél cukibbat ma nem látsz: Békefi Vikiék kislánya babaúszáson járt – Fotó

Fiatalon lett szülő Békefi Viki és Feng Ya Ou, de nagyon komolyan veszik gyönyörű kislányuk, Mei Liza nevelését. A most négy hónapos gyermekük bevallásuk szerint nagyon jó baba, akit szinte mindenhová visznek magukkal. Mivel mindketten sportos életet élnek, így az is fontos volt számukra, hogy a kicsivel ahogy lehet, megismertessék a vizet, az úszást.

Békefi Vikiék mozgalmas életet élnek (Fotó: Sulyok László)

Békefi Vikiék kislánya imádja a vizet

Nagyon népszerű közös program a babaúszás, ami fejlesztő és szórakoztató is egyszerre. Persze igazából nem úszásról, úszásoktatásról van szó, a cél elsősorban a játékos vízhez szoktatás, másrészt a szülők számára a babával való élményekkel teli együttlét.

A Sztárban Sztár korábbi győztese és szintén énekes párja nagyon mozgalmas életet élnek, ami persze sokat változott, amióta megszületett első közös gyermekük. Mei Liza áldott jó baba, így bátran viszik magukkal. Sőt, már nyaraltak is hármasban, Viki pedig nemrég már a Madách Színházba is bevitte, igaz még nem dolgozni ment, hanem csak megmutatta kollégáinak kislányát. Az énekesnő még nem tudja, mikor szeretne visszatérni a színpadra, mert egyelőre még nagyon élvezi az otthonlétet a babával. Persze arra is igyekeznek figyelni, hogy néha kettesben is tudjanak lenni Feng Ya Ou-val, nemrég már randizni is voltak, amíg a boldog nagyszülőkre bízták Mei Lizát.

Most pedig olyan közös programra mentek, amit már nagyon vártak: az első babaúszásra vitték kislányukat. Az Instagram-sztoriban megosztott fotó alapján gyermekük nagyon élvezte a foglalkozást.

Feng Ya Ou és Békefi Viki kislánya imád pancsolni (Fotó: Instagram)

Népszerű a babaúszás a sztároknál

Nem csak Békefi Vikiék gondolják úgy, hogy fontos a babának a vízzel valós ismerkedés már pár hónapos kortól. Nádai Anikó, Berki Mazsi és Hajdú Péterék is jártak gyermekeikkel babaúszásra.