Ismét összetörték Krausz Gábor szívét: a búcsú mindig a legnehezebb

Krausz Gábor igen nehéz időszakot tudhat maga mögött. Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, a Tóth Gabival való házassága véget ért, most éppen válnak. Hamarosan el is költözött újonnan vásárolt, hatalmas családi házukból, sajtóértesülések szerint pedig kislányukat, Hannarózát is magával vitte.

Krausz Gábort megviselte a válás / Fotó: Facebook

Mindeközben Tóth Gabinak nagyon sok támadást kell elviselnie, és erős a gyanú, hogy ismét bánatos a szíve. Korábban megírtuk, hogy az egyik fotója alá egy népdalból származó idézetet tett: "de azt mind elfújja a szél". Az idézet a Széki Magyar, a 'Misié' című dalból származik, amelynek sorai árulkodók és igen szomorúan csengenek, s ha éppen ez tudja tükrözni Gabi érzelmeit, akkor nagyon nagy lehet a baj:

Ne szeressél kettőt-hármat, / mer' az egy is elég bánat. / Olyan bánat a szívemen / kétrét hajlott az egeken. / Ha még egyet hajlott volna, / s szívem kettéhasadt volna. / Jaj, Istenem hogy éljek meg, / hogy a világ ne szóljon meg. / Jaj, Istenem hogy éljek meg, / hogy a világ ne szóljon meg.

- szól a népdal.

Ahogyan azonban most Tóth Gabinak fájhat a szíve, úgy fájhat Krausz Gábornak is. A séfek séfe fűsorában fájdalmas búcsú elé nézett, és nagyon meglepte, hogy éppen Flórától kell búcsúznia, nagy reményei voltak ugyanis a lánnyal:

Nagy jövő áll előtted, mert amit csapatban csináltál, az előtt le a kalappal, nagyon alázatos voltál és a többieket sokszor kihúztad a bajból. Sajnálom, hogy így búcsúzunk, de örülök, hogy itt voltál

- mondta.