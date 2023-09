Horváth Éva és családja karnyújtásnyira volt gyilkos vízi lényektől

Maldív-szigeteki nyaralását mutatta be Horváth Éva. A modell nem élvezte minden pillanatát a festői környezetnek, ugyanis gyilkos vízi lények közvetlen közelében találta magát családjával.

„Nekünk ez hatalmas élmény”

Éva a YouTube-csatornáján osztott meg egy videót, amin Maldív-szigeteki nyaralásukat örökítették meg. A kiruccanás néhány hónappal ezelőtt történt: mikor Baliról hazaköltöztek Magyarországra, még tettek egy vargabetűt. Régi álmát valósította meg ezzel a modell: megtapasztalhatta a Maldív-szigetek csodáit, a gyermekeivel. Üzletember férjével már jártak ott, fiaik, Kristóf és a kis Alex azonban most tartott velük először.

„Kettesben már jártunk itt, de ez mégiscsak akkor fantasztikus, amikor a gyerekekkel vagyunk itt. Nekünk ez hatalmas élmény. A legcsodálatosabb, hogy mindenhova mezítláb mehetünk, még étterembe is! Ezért senki nem szól ránk, itt mindenki így járkál!” – áradozott a vlogban Éva, majd jött a feketeleves!

„Ezek miatt egyszer már kórházba kerültem”

A videóban Éva egy különleges ráját is bemutat: a parttól alig néhány méterre, egy fekete masszának tűnő foltra mutatott és elárulta: ez egy myliobatoidei nevű rája-raj.



„Én ezek miatt egyszer már kórházba kerültem Afrikában, Kenyában. Olyan tüske van a farkukon, ami ha beléd csap, komolyan megsebesít. Több napot kórházban töltöttem miatta. Steve Irwin, a híres biológus éppen ebbe halt bele, mert egy ilyen lény tüskéje pont a szívén találta el. Óva intek mindenkit, aki etetné őket!” – figyelmeztette a nézőket a csinos anyuka, majd másik fenevadról is beszámolt, amit hatéves kisfia, Kristóf is közvetlen közelről látott. „Már az első napon kaptunk búvárfelszerelést, hogy körül nézzünk. A legizgalmasabb, amit én láttam, egy háromméteres cápa volt! Nagyon besz*rtam...” – vallotta be őszintén.