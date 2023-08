„Ez gáz! 40 évesen 15-nek játszod magad” – elszabadultak az indulatok a magyar énekesnő videója alatt

Horányi Juli már többször is megosztotta a közvéleményt, az énekesnő a legtöbbeknek a tavasszal kirobbant botrány miatt lehet emlékezetes. Ugyanis a 38 éves énekesnő azt állította, hogy Rúzsa Magdi lemásolta a videóklipjét, ami két hónappal előbb jelent meg. De ebben a vitás kérdésben alaposan alulmaradt Magdival és a kommentelőkkel szemben is. Most ismét nekiestek az énekesnőnek, aki éppen a legújabb zenéjét igyekezett népszerűsíteni. A videóban Juli rózsaszín hajjal, fekete nadrágban és egy foltos felsőben táncol a saját dalára.

A kommentelők közül nem mindenkinek nyerte el a tetszését az énekesnő performansza. Azonban csak a legvisszafogottabb kritikák maradtak a kommentszekcióban, mert az énekesnő korlátozta, hogy ki szólhat hozzá a bejegyzéséhez.

„Ez gáz. Amikor 40 évesen 15-nek játszod magad. Letiltotta a hozzászólásokat!” – írja az egyik hozzászóló.

Nem bírom ezt a nőt, nagyon nem. De ha ez neki jólesik, csinálja. Engem spec az affektálása meg a hangszíne jobban zavar (meg a butasága)

– fejtette ki véleményét egy másik hozzászóló.

Bár ezekre a kommentekre nem reagált, a pozitív visszajelzéseket viszont megköszönte.

Csúnyán nekimentek a kommentelők Julinak – Fotó: Szabolcs László

Hevesen reagált Rúzsa Magdi a vádakra

Mint azt a cikk elején is említettük, Horányi Juli nemrég Rúzsa Magdival is összetűzésbe keveredett. A hármas ikreket nevelő énekesnő tőle szokatlan módon, indulatosan válaszolt Julinak, ugyanis szerinte sületlenségeket beszél, hogy felhívja magára a figyelmet.

„Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben három dolog azonos. A tiédben is van autó, meg visszapillantó (kb. 4 milliárd klipben van), no meg van benne láng (teljesen más megközelítésből), és sajnálatos módon valóban ugyanaz a ház” – írta akkoriban Magdi, aki hozzátette, hogy fogalma sem volt arról, hogy kolléganőjének két hónapja megjelent egy dala. Ahogy a rajongóknak sem, így nem nagyon akadt, aki ne Magdinak adott volna igazat.